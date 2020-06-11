Коридор затмений 2020 отразится на судьбе не только каждого человека, но и государств, и человечества в целом. Именно это явление спровоцировало ряд сложных событий в Украине и мире, считают астрологи.

В июне ситуация обострится, ведь людям придется пережить три затмения, а все, что произойдет в коридор затмений лета 2020 года, будет навсегда, говорит астролог Мария Онищенко.

— Каждый год происходит четыре затмения, пять затмений — уже тяжело для человека, а в этом году их шесть. За всю историю третий раз наблюдается такое явление. Это судьбоносный год, — говорит Мария Онищенко.

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Коридор затмений июня 2020 года, 5 июня — лунное затмение, 21 июня — солнечное, 5 июля — лунное, будет самым сложным и принесет плохие события и горе.

— Если смотреть гороскоп каждого человека, то затмение попадает в определенный сектор. Куда затмение попало, в той сфере человека будет трусить. Будут плохие события, горе, но они нужны для проработки человека, — добавляет Мария Онищенко.

В этот период астрологи не советуют принимать решения, ведь они изменят жизнь на очень длительный период.

— Астрологи рекомендуют ничего не делать, потому что эти изменения будут навсегда, — комментирует специалист.

Браться можно лишь за те дела, на которые раньше не решался.

— Если человек долго не решался на какой-то шаг, а затмение попало в эту сферу, оно даст ему силы и энергию для реализации задуманного. Все получится, но надо понимать, что это надолго — минимум на девять лет. Поэтому никаких спонтанных решений, — подводит итог Мария Онищенко.

Астронумеролог Татьяна Долготович рассказала Фактам ICTV, почему в 2020 году происходит много катаклизмов и негативных событий.

По словам специалиста, в этот период происходит переход из фазы Рыб в фазу Водолея.

Это делает 2020 год периодом глобальных изменений и трансформаций.