Выходные в июне 2020: сколько будут отдыхать украинцы

Июнь 2020 года порадует украинцев длительными выходными. Ведь на первый месяц лета приходится сразу два больших праздника — один религиозный, а другой — государственный.
Так, 7 июня христиане будут праздновать Троицу. Согласно законодательству, если праздник приходится на воскресенье, то выходной переносится на понедельник. Поэтому выходными будут 6, 7 и 8 июня.
В конце месяца, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции. Его в этом году также отмечают в воскресенье, поэтому украинцев ждет три дня отдыха — 27, 28 и 29 июня.
Всего в июне украинцы будут работать 20 дней, а отдыхать — 10. В частности, не придется работать 6,7, 8, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 29 июня.
Читайте: Календарь государственных праздников на 2020 год
Неофициальные праздники, которые отмечаются в июне:
- 1 июня — Международный день детей (День защиты детей)
- 6 июня — День журналиста в Украине
- 9 июня — Международный день друзей
- 14 июня — Международный день блогера, Всемирный день донора
- 21 июня — День медицинского работника (третье воскресенье июня)
- 23 июня — День государственной службы Украины
- 25 июня — День таможенной службы Украины и Международный день моряка
- 25 июня — День таможенной службы Украины
- 27 июня — Международный день рыболовства
- 28 июня — День молодежи Украины (последнее воскресенье июня)
Ранее Факты ICTV публиковали календарь неофициальных праздников на 2020 год.