11 июня в народе чтится Феодосья Колосятница. В этот день нельзя шить, убирать, начинать новые дела и совершать важные сделки.
17-летняя Святая Феодосия пострадала за веру в Христа. Она умерла через обезглавливание.
Именно с тех пор этот день считается одним из самых опасных, в народе его называют хуже всех понедельников. Любые ссоры опасны и могут для людей плохо закончиться.
Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год
Именины 11 июня празднуют: Александр, Федот, Богдан, Иван, Андрей, Фаина и Мария.
Что нельзя делать 11 июня:
- Заниматься уборкой;
- Ссориться с близкими;
- Заключать важные сделки;
- Полагаться на ситуацию. Можно доверять только себе;
- Лениться;
- Планировать серьезные дела.
Народные приметы на 11 июня:
- Теплая погода в этот день – будет хороший урожай;
- Сны, которые приснились в эту ночь, вещие;
- Птицы поют с утра – будет удачный месяц.
Календарь церковных праздников на июнь богат на праздничные дни. Одним из важнейших является 15 июня, когда начинается Петров (Апостольский) пост. Он продлится до 11 июля.