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Какой сегодня праздник, 11 июня

11 июня в народе чтится Феодосья Колосятница. В этот день нельзя шить, убирать, начинать новые дела и совершать важные сделки.

17-летняя Святая Феодосия пострадала за веру в Христа. Она умерла через обезглавливание.

Именно с тех пор этот день считается одним из самых опасных, в народе его называют хуже всех понедельников. Любые ссоры опасны и могут для людей плохо закончиться.

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Именины 11 июня празднуют: Александр, Федот, Богдан, Иван, Андрей, Фаина и Мария.

Что нельзя делать 11 июня:

  • Заниматься уборкой;
  • Ссориться с близкими;
  • Заключать важные сделки;
  • Полагаться на ситуацию. Можно доверять только себе;
  • Лениться;
  • Планировать серьезные дела.

Народные приметы на 11 июня:

  • Теплая погода в этот день – будет хороший урожай;
  • Сны, которые приснились в эту ночь, вещие;
  • Птицы поют с утра – будет удачный месяц.

Календарь церковных праздников на июнь богат на праздничные дни. Одним из важнейших является 15 июня, когда начинается Петров (Апостольский) пост. Он продлится до 11 июля.

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