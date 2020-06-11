В четверг, 11 июня, Луна пребывает в знаке Водолей. Это 20 лунный день.

Рекомендуется в этот день заниматься самоорганизацией, проведением конференций, или участием в них.

В 20 лунный день хорошо заниматься умственной и творческой деятельностью. Также удачное время для самообразования.

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Астрологи рекомендуют в этот день не откладывать дела на потом и больше успеть сделать, так вы добьетесь больших успехов.

В 20 лунный день отношения с начальством будут налаживаться, а старые конфликты забываться.

Чтобы активность не уменьшалась, нужно продолжать двигаться в том же русле.

Хорошее время для избавления от старых привычек. В этот день будет обостряться интуиция, однако важно проверять все, о чем вам будут говорить.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.