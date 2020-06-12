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Факты / Lifestyle

Можно ли жарить шашлык на карантине после ослабления

Разрешается ли жарить шашлык на природе во время ослабленного карантина – один из наиболее популярных запросов в поисковике Google с момента потепления в Украине.

Однако, жарить шашлык на природе нельзя и карантин тут ни  при чем.

— Согласно действующему законодательству, учитывая последние послабления, то по состоянию на сегодня, на свежем воздухе ограничений нет, есть только ограничения относительно закрытых помещений или тех, которые не проветриваются, — отметил адвокат Иван Либерман.

Читайте: Как правильно жарить вкусный шашлык

Шашлик на карантине

Однако, он добавил, что жарить мясо в парках, зона отдыха или на пляжах нельзя, потому что это регламентируется запретом на разведение костра в пожароопасный период.

— Жарить шашлыки на природе сейчас запрещено, однако не из-за карантина, а из-за пожароопасного периода, — отметил адвокат.

По его словам, жарить шашлык можно только в отведенных для этого местах, которые выделены и оборудованы специально для этого.

Узнать, где именно расположены такие места можно на сайтах местного самоуправления.

Шашлык на карантине в квартире

Жарить шашлык в квартире, в частности на балконе – еще одна из самых гениальных идей. Однако делать этого лучше не нужно. Во-первых, можете сжечь свою квартиру, жилища соседей, а может даже кто-то пострадать. Это самый плохой сценарий развития событий.

Кроме того, идея жарить шашлык на балконе может просто не понравиться вашим соседям ми они пожалуются полиции. Почему, а главное, какое наказание за это грозит – читайте на Фактах ICTV.

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