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Control появится на PlayStation 5 и Xbox Series X

Компьютерная игра Control выйдет на новых консолях — PlayStation 5 и Xbox Series X.

О подробностях разработчики умалчивают, но пообещали вскоре рассказать детали переноса экшена на новые консоли.

Ранее для игры выпустили первое дополнение The Foundation. В нем игрок должен спуститься на нижние уровни Старейшего дома и узнать историю его основания.

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Control вышла 27 августа 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Рейтинг игры на сайте Metacritic составляет 85 баллов из 100.

Control обещают выпустить для PlayStation 5, которая пока находится в разработке. 12 июня Sony впервые показала дизайн консоли.

Новое устройство имеет черную основу с изогнутыми белыми краями и синюю подсветку.

Дата выхода PlayStation 5 неизвестна, но презентация состоится до конца года.

Источник: Remedy Entertainment

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