Компьютерная игра Control выйдет на новых консолях — PlayStation 5 и Xbox Series X.

О подробностях разработчики умалчивают, но пообещали вскоре рассказать детали переноса экшена на новые консоли.

Ранее для игры выпустили первое дополнение The Foundation. В нем игрок должен спуститься на нижние уровни Старейшего дома и узнать историю его основания.

Читайте: В Epic Games Store бесплатно раздают игру ARK: Survival Evolved

Control вышла 27 августа 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Рейтинг игры на сайте Metacritic составляет 85 баллов из 100.

We’re glad to be able to share that @ControlRemedy will be coming to PlayStation 5 and Xbox Series X. More details coming at a later date. #PlayStation5 #XboxSeriesX

— Remedy Entertainment (@remedygames) June 11, 2020