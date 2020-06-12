В 2020 году День Конституции выпадает на воскресенье, 28 июня. Поэтому украинцы получат дополнительный выходной 29 июня. Таким образом, будут длительные выходные – с 27 по 29 июня.

День Конституции Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина, что в дальнейшем повысило международный авторитет Украины на мировой арене.

Читайте: Магнитные бури в 2020 – календарь на год

Согласно основному закону, День Конституции Украины является государственным праздником и выходным днем.

В июне 2020 в Украине всего 14 праздничных дней из 30 календарных. Также в последний день воскресенья отмечается День молодежи. Праздник учредили, чтобы поддержать молодежь.

Традиционно в этот день по всей Украине проходят различные праздничные мероприятия.