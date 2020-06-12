Гороскоп на неделю, c 15 по 21 июня 2020 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю c 15 по 21 июня 2020 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Нас ждут очень непростые дни, 21 июня произойдет кольцевое солнечное затмение в Раке, но его влияние будет ощущаться всю неделю. Многие чувствуют свою вину, даже если не виноваты, сложно осознать происходящее и достичь взаимопонимания с партнерами, в связи с чем, допускается много ошибок. Усугубляет ситуацию начало периода ретроградного Меркурия, который начинается с 18 июня в знаке Рака (до 12 июля).

Могут появляться необъяснимые страхи, уныние, замедляются процессы по многим делам, возникают задержки в работе с бумагами и документами. Не стоит ждать быстрого финала начатых дел, в существующих проектах могут быть обнаружены ошибки, появляются препятствия и много хлопот.

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Период ретроградного Меркурия, совпадающий с коридором затмений, может принести поломку телефонов, бытовой техники и транспорта. Поведение людей также, меняется не в лучшую сторону. Домашним животным требуется больше внимания, возможно, нужно будет получить консультацию ветеринара. Для перепланировки или реконструкции это благоприятный период, многие закончат давно начатый ремонт.

Гороскоп для Овнов

Многие сталкиваются с беспорядком и разногласиями дома и на работе, люди недооценивают детали и упускают хорошие возможности. Будьте внимательны в транспорте и в людных местах, возможна потеря мелкой, но нужной вещи. Появляется много забот, связанных с домашними делами, окружающей обстановкой и семьей. Это период завершения определенного жизненного этапа и начало нового. Новый подход к сфере взаимоотношений, посещение каких-либо познавательных мероприятий или вебинаров, поможет вам найти выход из самых запутанных ситуаций и привлечь удачу в вашу жизнь.

Гороскоп для Тельцов

Будьте осторожнее с новыми идеями и проектами, для начинаний время неподходящее. Вместо этого, вернитесь к недоделанным делам. Есть вероятность, что возобновятся отношения с человеком из прошлого. Возможна также встреча с родственной душой, которая оставит впечатление, что вы были знакомы еще в прошлой жизни. Могут возникнуть неприятности, связанные с задержками транспорта, некоторые проблемы с документами заставят пересмотреть подход к работе. Пересмотр личного информационного пространства, поспособствует высвобождению энергии для новых свершений.

Гороскоп для Близнецов

Хорошее время, чтобы заняться работой с финансовыми документами: проверить счета, квитанции, чеки, провести анализ расходов и доходов. В это время денежные потоки могут продвигаться с препятствиями и задержками, так что лучше пересмотреть бюджет и ограничить траты. В лучшем варианте, возможно получение денег, которые вам не выплатили раньше: за работу, разовое поручение или возврат старого долга. Но они тут же могут уйти. Вопросы переоценки ценностей становятся актуальными. Вы больше погружаетесь в себя, думаете и общаетесь с другими иначе, все внимание направлено либо на прошлое, либо на самоанализ.

Гороскоп для Раков

Мысли сфокусированы на ожидании собственного продвижения. Из-за нетерпимости потом придется исправлять некие свои ошибки. Вы нуждаетесь во внимании, но не всегда знаете, как его использовать. В этот период благоприятна работа со старыми связями и контактами. Хорошее время для того, чтобы разбираться с незавершенными и уже действующими проектами, документами. Пришло время навести порядок, выбросить все лишние бумаги и другие носители информации. К творческим людям приходит вдохновение — вы можете обдумывать новые проекты, идеи, планы.

Гороскоп для Львов

В это время возможны недоразумения, неприятные новости, искажение информации, кража или потеря важных документов и бумаг, ключей и других мелких предметов. Вы можете стать излишне критичны, столкнуться с обманом, клеветой. Появляются или вскрываются тайны — как в работе, так и в личной жизни. Вдохновение и свежие идеи, которые посетят творческих людей, помогут найти решение старых проблем, а также в дальнейшем зарекомендовать себя в профессиональном плане. Возможна трансформация деловых отношений в романтические, встреча с человеком, который вам очень близкий в духовном плане.

Гороскоп для Дев

Информация может восприниматься искаженно, из-за чего возникают недоразумения и конфликты с друзьями и единомышленниками. В этот период вам сложно заинтересовать людей во взаимовыгодном партнерстве. Любой отказ со стороны других воспринимается вами тяжело, обостряется ваша чувствительность к словам. Появляется рассеянность, необъяснимое беспокойство, нервозность, трудности в контактах, сложность в выражении своих мыслей. Обратите внимание на себя, ликвидировав раздраженность и огорчение. Вы будете в полном удовлетворении, если позволите себе окунуться в свой внутренний мир.

Гороскоп для Весов

Появляется нерешительность, из-за этого сложно завоевать расположение руководителей и получить и карьерный рост. Главное внимание будет приковано к вашему положению в обществе. Если у вас есть, что предложить – озвучивайте свои идеи. Для общественных деятелей это может быть подходящее время, чтобы донести до публики свои взгляды. Складываются благоприятные условия для рекламы бизнеса. Можно разместить свою статью в журнале или газете, выступить на телевидении, дать или получить интервью или договориться о деловой встрече с влиятельным человеком.

Гороскоп для Скорпионов

Формируются обстоятельства, требующие от вас повторения пройденного материала, возобновления давних взаимоотношений, что поможет обрести лучшее понимание происходящего. Это неблагоприятное время для решения юридических вопросов. Подходящее время для того, чтобы налаживать связь с людьми, живущими далеко от вас, с иностранцами. Вы можете решить возобновить учебу и получить сертификат, пройти курсы повышения квалификации. Какой бы предмет для изучения вы ни избрали, он принесет пользу и финансовую выгоду, если будет направлен на развитие специфических навыков и талантов.

Гороскоп для Стрельца

Можете оказаться в центре конфликта на почве религиозных, философских или научных тем. Подходящее время для начала практик, направленных на личностную трансформацию. Совокупность событий из разных сфер, в результате, могут дать серьезные и глубокие изменения. Благоприятное время для пересмотра ваших инвестиций, определения того, насколько хорошо идут ваши дела, вы сможете принять решение о том, как следует действовать дальше. При правильном подходе к делам вы можете вовремя исправить ошибки и внести корректировки, в результате оказаться в большом финансовом выигрыше.

Гороскоп для Козерогов

Активная общественная деятельность, физическая работа, помогут избежать проблем общения с партнерами. Если же вы уверены, что вместе сможете решить накопившиеся проблемы, то стоит выяснить все вопросы путем мирных переговоров. Если же вы чувствуете, что партнер или вы еще не готовы к открытому разговору, лучше не начинать, поскольку малейшее непонимание может привести к серьезному конфликту. Внезапные события в семейной жизни, в личных отношениях отражаются на деловой сфере. В контракты и договора могут вкрасться досадные ошибки, можно столкнуться с подлогом, намеренным обманом.

Гороскоп для Водолеев

Если ваше внутреннее состояние далеко от гармоничного, не следует решать вопросы сотрудничества, назначать встречи. Аналитический подход к организации своей жизни в этот период окрашен эмоциями. Но в этот период вы можете внушить свои идеи другим людям. В личной сфере жизни вы можете испытывать разочарование, построить близкие отношения с партнером, перейти на другой уровень, достаточно сложно в этот период. Могут измениться обязанности на работе, отношения с начальством или подчиненными, возможно, вам придется о ком-то заботиться.

Гороскоп для Рыб

Философское отношение к любовным отношениям, поможет избежать напряженных ситуаций с любимым человеком. Возможно, прежняя любовь напомнит о себе. Если память о потерянной любви не дает покоя, подходящее время попробовать еще раз. Если у вас есть отношения, вместе со второй половинкой вы будете предаваться приятным воспоминаниям. Не исключено, что могут всплыть ситуации, которые вы тщательно скрывали от партнера. Если так произойдет, будьте честны, говорите о своих чувствах открыто. Не стоит любой ценой пытаться уходить от острых вопросов или замалчивать неудобные моменты.

Любовный гороскоп

Чтобы построить счастливые и крепкие отношения в 2020 году необходимо знать сильные и слабые стороны вашего партнера, предпочтение и то, что человек не любит больше всего.

Также нужно учитывать период знакомства и собственное положение дел. Чтобы вы бы в курсе всего и точно не ошиблись в своем выборе, Факты ICTV создали любовный гороскоп на 2020 год.