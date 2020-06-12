Кольцевое солнечное затмение 21 июня пройдет под знаком Рака и затронет кармическую ось Рак-Козерог, которая отвечает за отношения в семье, а также между государством и его народом.

Это опасно кардинальными изменениями в сфере отношений между властью и гражданами страны, вплоть до восстаний и переворотов, а также конфликтами в семьях. Об этом Фактам ICTV рассказали астрологи Мария Онищенко и Татьяна Долготович. Это явление повлияет на всех людей на планете, и задача каждого сейчас — пересмотреть свои роли в этих сферах.

— Когда мы говорим о солнечном затмении, то это начало нового этапа, минимум на 18,5 лет. Поэтому нужно хорошо обдумать свои шаги в этот период, — говорит астролог Татьяна Долготович.

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Предыдущее точно такое же затмение было в 1389 году, тогда был сложный год, уточняет Мария Онищенко.

Ось Рак-Козерог

Если рассматривать эту ось с точки зрения отношений между народом и властью, то здесь Козерог — власть, Рак — народ, говорят астрологи.

В этом плане власти надо пересмотреть рычаги управления, свое поведение, а народу взять ответственность за свое будущее и не перекладывать ее на кого-то другого.

— Если этого не случится, могут быть народные восстания, перевороты, расколы стран, — говорит Мария Онищенко.

Также в это затмение будут всплывать родовые сценарии, отношения в семье.

— Каждый член семь должен пересмотреть свою роль. Действительно ли мама является мамой для своих детей, а не перекладывает ответственность на других, насколько хорошие отношения между детьми, — объясняет Татьяна Долготович.

Если на эти проблемы будут закрываться глаза, то это может обернуться ссорами, конфликтами в семье — от разводов до рукоприкладства.

На каких знаках отразится затмение

Больше всего кольцевое солнечное затмение отразится на Козерогах и Раках. Козерогам нужно пересмотреть свое отношение к тем рычагам власти, которые у них нет, а задача Раков взять ответственность за свою жизнь и за свою семью.

Также влияние почувствуют Овны и Весы.

— Задача этих знаков освободиться и оставить все в прошлом, определиться на будущее, потому что они находятся в моменте выбора цели. Овнам — пересмотреть свою вспыльчивость и необдуманность, Весам — определиться с новыми целями, — говорит Татьяна Долготович.

Затронет кольцевое солнечное затмение 21 июня и Стрельцов и Близнецов.

— Еще Стрельцы и Близнецы будут участвовать. У нас было затмение 5 июня в Стрельце, активировалась ось Стрелец-Близнецы. Их также может трусить в определенных сферах, — добавляет Мария Онищенко.

Но также влияние этого явления ощутит каждый знак. Астрологи советуют в этот период много думать, медитировать и меньше принимать спонтанных решений. Ведь все, что будет заложено в этот период, будет разворачиваться 18,5 лет.

Астронумеролог Татьяна Долготович рассказала, почему в 2020 году происходит много катаклизмов и сложных событий.

По ее словам, в последние годы происходит переход из фазы Рыб в фазу Водолея. В этом году запускаются новые программы, которые подталкивают человека к очищению.

Это спровоцировало ряд трудностей в 2020 году. Но, по ее словам, не стоит воспринимать это как черную полосу, это не сложный год, а трансформационный.