День молодежи отмечают в последнее воскресенье июня. В 2020 году праздник выпадает на 28 июня.

Национальный праздник установил президент Украины Леонид Кучма указом от 27 июня 2008 года № 599 О Дне молодежных и детских общественных организаций.

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В Украине к молодежи относят граждан в возрасте от 18 до 35 лет, а это около 22% населения страны.

В июне 2020 в Украине будет 14 праздничных дней.

В первом месяце лета 30 календарных дней, из которых 20 рабочих и 10 – выходных.