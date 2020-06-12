Лунный календарь стрижек на июнь 2020 будет благоприятным. Многие дни будут хорошими для смены имиджа. Однако стоит правильно выбрать мастера, который сможет воплотить ваши желания.

Факты ICTV составили календарь стрижек на июнь 2020 по дням.

Лунный астропрогноз на 1 июня

Благоприятный день для смены имиджа. Любая прическа будет вам к лицу. Стоит в этот день уделить внимание уходу за волосами.

Лунный астропрогноз на 2 июня

Один из самых удачных дней для стрижки. Чтобы волосы росли быстрее нужно подстричь кончики и сделать маску.

Лунный астропрогноз на 3 июня

Стрижка будет удачной для тусклых и поврежденных волос. Также манипуляции с волосами благоприятно повлияют на взаимоотношения с партнером.

Лунный астропрогноз на 4 июня

Нестабильное время для волос. Лучше перенести визит к мастеру на другой, более благоприятный день.

Лунный астропрогноз на 5 июня

В этот день хорошо окрашивать волосы. Стрижка может негативно сказаться на здоровье волос.

Лунный астропрогноз на 6 июня

Если вы планировали химическую завивку в этот день – отложите ее на другой день. В этот период хорошо заниматься оздоровительными процедурами для волос.

Лунный астропрогноз на 7 июня

Хорошее время для смены имиджа. Окрашивание в натуральные оттенки придаст вашему образу изящности.

Лунный астропрогноз на 8 июня

Любые манипуляции с волосами в этот день будут положительными. Можете смело придумывать себе самые неожиданные образы, мастер с легкостью вас приятно удивит результатом.

Лунный астропрогноз на 9 июня

После стрижки в этот день волосы будут только крепче. Они перестанут сечься, это придаст им более здоровый вид.

Лунный астропрогноз на 10 июня

В этот день важно не экспериментировать. Лучше записаться на уходовые процедуры. Стрижка может негативно сказаться на общении с коллегами.

Лунный астропрогноз на 11 июня

Благоприятный день для любых манипуляций с волосами. Тонирование или покраска в натуральный цвет помогут сделать образ нежным и ухоженным.

Лунный астропрогноз на 12 июня

После стрижки волосы могут стать непослушными и безжизненными. Шевелюра будет плохо поддаваться укладке и есть риск, что волосы начнут выпадать.

Лунный астропрогноз на 13 июня

Нейтральный день для стрижки. Манипуляции с волосами не будут особо заметны. Для нужного результата лучше перенести запись на другой день.

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Лунный астропрогноз на 14 июня

Стрижка будет удачной для тех, кто захочет улучшить свое эмоциональное состояние.

Лунный астропрогноз на 15 июня

Хороший день для стрижки. Этот день может принести вам новые знакомства, поэтому новый образ как нельзя лучше поможет создать правильное впечатление.

Лунный астропрогноз на 16 июня

Стрижку лучше перенести. Любые манипуляции с волосами могут негативно сказаться на вашем общем здоровье.

Лунный астропрогноз на 17 июня

Удачным в этот день будет окрашивание. Можно смело экспериментировать с цветом. Смена имиджа благоприятно скажется на вашем ближайшем будущем.

Лунный астропрогноз на 18 июня

Хорошими будут укрепляющие процедуры. Полезным будет также и массаж головы. Рекомендуется в этот день делать домашние маски для волос.

Лунный астропрогноз на 19 июня

Косметика, которая содержит коллаген, сможет улучшить ваше состояние волос. Стрижку лучше перенести на другой, более благоприятный день.

Лунный астропрогноз на 20 июня

Стрижка в этот день может помочь ускорить рост волос, однако они могут стать непослушными. Рекомендуется не сильно укорачивать их и пойти к проверенному мастеру.

Лунный астропрогноз на 21 июня

Стрижка в этот день может спровоцировать проблемы с финансами. Рекомендуется посвятить день другим уходовым процедурам.

Лунный астропрогноз на 22 июня

Стрижка в этот день может доставить вам массу неудобств. Однако окрашивание волос подчеркнет ваш образ и сделает его полноценным.

Лунный астропрогноз на 23 июня

Оздоровительные процедуры нужно сделать для сухих и поврежденных волос. От стрижки в этот день лучше отказаться.

Лунный астропрогноз на 24 июня

Стрижка в этот день поможет ускорить рост волос и сделать их более ухоженными. Такие манипуляции с волосами могут принести вам дополнительный успех.

Лунный астропрогноз на 25 июня

Один из самых удачных дней для посещения мастера. Любые процедуры с волосами будут благоприятными.

Лунный астропрогноз на 26 июня

Чтобы подчеркнуть естественную красоту рекомендуется окрашивать волосы натуральными оттенками краски. Стрижка в этот день будет не самой удачной.

Лунный астропрогноз на 27 июня

Нейтральный день для кардинальных изменений. Особого результата не будет, поэтому лучше в этот день заняться лечением волос.

Лунный астропрогноз на 28 июня

Стрижка в этот день поможет вам избавиться от проблем. Если вы хотите привлечь положительную энергию – можете смело идти к мастеру.

Лунный астропрогноз на 29 июня

Новая стрижка поможет вам обрести вдохновение и наладить отношения с близкими. Однако не стоит сильно экспериментировать с волосами.

Лунный астропрогноз на 30 июня

Стрижка подойдет для слабых и лишенных жизни волос. Она поможет укрепить и сделать их густыми.

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