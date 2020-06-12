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Sony впервые показала PlayStation 5

Sony впервые показала геймерам дизайн PlayStation 5 — следующей игровой консоли, которая выйдет на рынок вместе с конкурентом от Microsoft Xbox Series X до конца года.

Новая PlayStation 5 имеет черную основу с изогнутыми белыми краями и синюю подсветку.

Sony впервые показала PlayStation 5

В общем люди в сети не имеют единого мнения относительно того, нравится ли им дизайн PS5.

Некоторые шутники заметили, что консоль выглядит как “wi-fi роутер”.

Sony впервые показала PlayStation 5

Игры на PlayStation 5

Во время презентации Sony целый час демонстрировала игры, которые выйдут на новой консоли в будущем.

Среди них продолжение популярных названий, в частности: Horizon: Forbidden West, Gran Turismo 7 и Spider-Man.

Всего было показано более двух десятков новых игр.

Создатели PlayStation 5 показали первый взгляд на игру ужасов от Capcom Resident Evil 8 и анонсировали обновленную версию GTA V.

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Железо PlayStation 5

Консоль имеет 8-ядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3 500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

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