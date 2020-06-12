9 июня Sony во время презентации PlayStation 5 целый час радовала поклонников анонсами видеоигр под новую консоль.
Компания представила не только много названий новых игр, но и подтвердила, что GTA V Online будет бесплатной на PlayStation 5.
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Топ-10 игр, которые выйдут на PlayStation 5
Spiderman: Miles Morales
Игра выглядит потрясающе, хотя, кажется, в ней используется предыдущий игровой движок. В игре главным персонажем вместо Питера Паркера станет Майлз Моралес. Игра Spiderman: Miles Morales должна стать эксклюзивом PS5.
Gran Turismo 7
Далее следует популярный Gran Turismo 7. Здесь есть замечательный геймплей, и, по мнению разработчика, режим кампании — это нечто интересное.
Ratchet and Clank: Rift Apart
Старшие и младшие геймеры будут рады видеть возвращение популярных персонажей Ratchet and Clank в новой игре.
Project Athia
Новая игра от создателей Final Fantasy Square Enix и выглядит как Final Fantasy, но это совсем другая игра, которая также будет эксклюзивом для PS5.
Hitman III
Агент 47 возвращается. Hitman III выйдет на PS5 и других платформах в начале 2021 года. Игра означает конец трилогии серии Hitman, и будет интересно посмотреть, чем все закончится.
Demon Soul’s
Популярная игра Demon Souls получила ремейк и одна из первых выйдет на PS5. Если вы фанат Demon Soul, вы будете в восторге от новой игры.
Resident Evil 8: Village
Для поклонников хорроров Resident Evil VIII: Village станет подарком. Игру, скорее всего, представят на нескольких платформах.
Horizon Forbidden West
Horizon Forbidden West продолжает историю Элой, которой на пути в далекую Америку приходится сталкиваться с впечатляющими машинами и таинственными угрозами.
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Deathloop
Игра об убийцах, которые застряли во временной петле. Deathloop выглядит очень перспективно.
Stray
Stray — интересная инди-игра о бродячем коте. Кот выглядит очаровательно, поэтому, наверное, стоит на него посмотреть после выхода игры в 2021 году.
Список анонсов игр на PlayStation 5
- Gran Turismo 7 с поддержкой VR (2020)
- Ремейк Demon’s Souls (2021)
- NBA 2K21 (2020)
- Project Athia;
- Stray (2021)
- Goodbye Volcano High;
- Jett: The Far Shore (2020)
- Pragmata;
- Solar Ash;
- Destruction AllStars;
- Resident Evil 8: Village (2021)
- Bugsnax;
- Little Devil Inside;
- Deathloop;
- Astro’s Playroom;
- Hitman 3;
- Deathloop от Arkane Studios;
- GodFall (2020)
- Returnal;
- Bethesda’s Ghostwire: Tokyo (2021)
- Oddworld: Soulstorm;
- Kena: Bridge of Spirits;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Spider-Man: Miles Morales (2021)
- Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Horizon 2: Forbidden West — эксклюзив (2021)
- GTA 5: расширенная версия — эксклюзив (2021).