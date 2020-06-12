9 июня Sony во время презентации PlayStation 5 целый час радовала поклонников анонсами видеоигр под новую консоль.

Компания представила не только много названий новых игр, но и подтвердила, что GTA V Online будет бесплатной на PlayStation 5.

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Топ-10 игр, которые выйдут на PlayStation 5

Spiderman: Miles Morales

Игра выглядит потрясающе, хотя, кажется, в ней используется предыдущий игровой движок. В игре главным персонажем вместо Питера Паркера станет Майлз Моралес. Игра Spiderman: Miles Morales должна стать эксклюзивом PS5.

Gran Turismo 7

Далее следует популярный Gran Turismo 7. Здесь есть замечательный геймплей, и, по мнению разработчика, режим кампании — это нечто интересное.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Старшие и младшие геймеры будут рады видеть возвращение популярных персонажей Ratchet and Clank в новой игре.

Project Athia

Новая игра от создателей Final Fantasy Square Enix и выглядит как Final Fantasy, но это совсем другая игра, которая также будет эксклюзивом для PS5.

Hitman III

Агент 47 возвращается. Hitman III выйдет на PS5 и других платформах в начале 2021 года. Игра означает конец трилогии серии Hitman, и будет интересно посмотреть, чем все закончится.

Demon Soul’s

Популярная игра Demon Souls получила ремейк и одна из первых выйдет на PS5. Если вы фанат Demon Soul, вы будете в восторге от новой игры.

Resident Evil 8: Village

Для поклонников хорроров Resident Evil VIII: Village станет подарком. Игру, скорее всего, представят на нескольких платформах.

Horizon Forbidden West

Horizon Forbidden West продолжает историю Элой, которой на пути в далекую Америку приходится сталкиваться с впечатляющими машинами и таинственными угрозами.

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Deathloop

Игра об убийцах, которые застряли во временной петле. Deathloop выглядит очень перспективно.

Stray

Stray — интересная инди-игра о бродячем коте. Кот выглядит очаровательно, поэтому, наверное, стоит на него посмотреть после выхода игры в 2021 году.

Список анонсов игр на PlayStation 5