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Тур выходного дня: Комаров рассказал, где отдохнуть в Украине

Известный украинский путешественник Дмитрий Комарова рассказал, где отдохнуть на выходных в Украине в 2020 году. Он назвал Коростышевский карьер и село Дениши Житомирской области.

Об интересных местах для тура выходного дня Дмитрий Комаров рассказал в рамках флешмоба #МандруйУкраїною.

— Публикую фото двух замечательных мест, куда киевляне и гости столицы могут съездить на один день хоть завтра. А жителям Житомира вообще повезло — красота совсем рядом, — написал путешественник на своей странице в Facebook.

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Коростшевский карьер, по словам Дмитрия Комарова, впечатляет своими пейзажами, там можно искупаться и остановиться в палаточном городке.

А село Дениши — это украинская скалолазная Мекка, считает путешественник.

Из-за карантина украинцы могут не поехать за границу, а провести отпуск на украинских курортах.

Популярные туристические направления Украины — Карпаты и морские курорты южных областей.

Также во всех регионах есть интересные природные объекты и памятники.

Источник: Дмитрий Комаров

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