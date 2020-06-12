Ark Survival evolved - открыт бесплатный доступ

Известный магазин компьютерных игр Epic Games Store открыл бесплатный доступ к скачиванию игры ARK: Survival Evolved.

Такая акция на популярный симулятор будет действовать несколько дней — до 18 июня.

Скачать ARK: Survival Evolved можно по ссылке.

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Обзор ARK: Survival Evolved

Компьютерная игра ARK: Survival Evolved вышла в 2015 году и сразу заняла одно из первых мест в своем жанре. Симулятор многопользовательский, сама же игра ведется от первого лица.

Главная цель — выжить на острове, где также есть много других существ (их в игре есть более 60 видов): динозавры, рептилии, множество видов животных, которые уже давно вымерли.

Коммуникация с другими игроками происходит между племенами, которые, объединяясь, могут объявлять войны или добиваться общих целей.

Игровой движок симулятора — Unreal Engine 4. Кроме компьютеров, игра также доступна для платформ Xbox One и PlayStation 4.

Ожидать ли выхода Ark: Survival Evolved на PlayStation 5, пока неизвестно.

Для владельцев PS Plus разработчики также подготовили сюрприз: в июне 2020 компания Sony бесплатно дарит игровые хиты продаж.

В частности, речь идет о Call of Duty: WWII и Star Wars Battlefront II. Кроме этого, бесплатно можно будет поиграть b в строительные симуляторы — Farming Simulator 19 и Cities: Skylines.