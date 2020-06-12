Карантин изменил планы на летний отдых 2020 и заставил многих украинцев обратить внимание на отечественные курорты, одним из которых является Геническ Херсонской области.

Факты ICTV решили рассказать об отдыхе в Геническе 2020, цены на жилье и развлечения.

В Геническе в 2020 году снять маленький домик с двуспальной кроватью, диваном, кондиционером и телевизором можно за 130 грн с человека, в прошлом году он стоил 150 грн.

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Номер в гостинице с двуспальной кроватью, диваном, мини-кухней, душевой, феном стоит 700 грн в сутки.

Если говорить о современных отелях, то там стандартный номер будет стоить 1 тыс. грн в сутки, полулюкс — 1,4 тыс. грн в сутки, люкс — 1,8 тыс. грн в сутки.

В современных гостиницах есть бассейны, а в холлах можно поиграть в видеоигры.

Развлечения ждут туристов на пляже. Там можно, например, покататься на лодках, стоимость экскурсии — 250 грн с человека. Также в Геническе есть зоопарк.

Из-за карантина украинцам придется летом 2020 отдыхать дома.

Популярными туристическими направлениями страны являются Карпаты и морские курорты Запорожской, Херсонской и Одесской областей.

Кроме того, интересные для туристов места — природные объекты и памятники — есть в каждом регионе страны.