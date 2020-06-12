Отдых в Карпатах летом: куда ехать в 2020 году

Лето – пора отпусков, и так хочется выбрать идеальный курорт для отдыха. Необязательно ехать за границу – у нас в Украине есть очень много красивых мест с уникальной природой, отличным сервисом и удивительным местным колоритом. Одно из них – Карпаты, где есть величественные горы, вечнозеленые леса, кристально чистые озера и быстрые горные реки.

Факты ICTV расскажут про отдых в Карпатах летом: куда поехать, чем заняться в горах, какие красивые и интересные места посетить.

Почему стоит выбрать отдых в Карпатах?

Карпаты покоряют разнообразием отдыха. Зимой здесь можно кататься на лыжах, а летом – найти еще больше интересных занятий, чем на море.

Походы в горы

Можно отправиться по короткому маршруту на один день, а можно уединиться на какой-то из вершин на несколько дней вдали от цивилизации.

Читайте: Как дожить до отпуска и не тронуться умом — 5 советов

Сбор ягод и грибов

Летом в Карпатах можно найти много белых грибов, черники, ежевики, голубики, брусники, малины, земляники.

Целые грибные поляны есть в лесах Яремчанского района около Татарова. Этому особенно способствует влажный горный климат. Даже если вы не найдете белые грибы, их можно купить у местных жителей по доступным ценам.

С ягодами еще проще – стоит немного подняться в горы, как вы найдете поляны с брусникой, черникой, малиной, так что с пустым лукошком точно не вернетесь.

Купание в горных реках и озерах

Все горные озера и реки, например, Черный Черемош, Прут, Рика, Тиса очень холодные, зато в них кристально чистая вода. В жаркий день можно недолго отдохнуть на пляже и покупаться.

Рафтинг

Река Черный Черемош – идеальное место, чтобы сплавляться на байдарках. Для этого можно отправиться в Верховину или Дземброню, где находится сплав-порог. Такой экстремальный туризм подходит даже новичкам. Перед сплавом проводится подробный инструктаж. Обычно в стоимость входит прокат защитных гидрокостюмов и гидрообуви, так что экипировку покупать заранее не нужно.

Купание в чанах

Во всех карпатских селах и курортных поселках можно покупаться в чанах, которые устанавливают под открытым небом и греют на дровах. Чан заваривают на молоке, на карпатских травах, лепестках роз, на хвойных экстрактах и минеральной воде. Отличная расслабляющая спа-процедура, которая стала одним из трендов отдыха в Карпатах.

Катание на лошадях и пони

Многие местные жители держат лошадей и пони. Вы сможете прокатиться верхом и насладиться невероятно красивыми горными пейзажами.

Рыбалка на речную форель

В Карпатах есть много комплексов с искусственно созданными озерами, где водится форель. Одно из самых известных форелевых хозяйств находится в селе Колочава. Сюда можно приехать, чтобы самостоятельно выловить рыбу, затем ее приготовят специально для вас и подадут в местной колыбе.

Гастрономические Карпаты

Местная кухня изобилует запеченной рыбой, баношом, грибной юшкой. Не обходится и без традиционных украинских блюд – домашней колбасы, борща, вареников с творогом и картошкой, а также всеми любимых блюд на мангале. На Закарпатье можно попробовать венгерский суп бограч.

В карпатских селах есть много частных сыроварен, где делают сыры из коровьего, козьего и овечьего молока. Можно заказать экскурсию в одно их таких мест и побаловать себя аутентичными сырами под местную наливку.

На рынках можно закупить травяной чай, высокогорный мед, варенье, сушеные белые грибы. Особенно важно то, что все продукты не просто вкусные, но и экологически чистые.

Топ-7 мест Карпат, которые стоит посетить

Водопад Шипот

Водопад Шипот – это одно из семи чудес Украины. Он находится у подножья горы Гемба в Межгорском районе Закарпатской области.

Кристально-прозрачная вода падает каскадами с высоты 14 м, разбиваясь о камни и сверкая в лучах солнца. Особенно красив водопад летом, когда скалистые склоны покрываются зеленой листвой.

Озеро Синевир

Самое большое горное озеро Украины расположено на территории национального парка Синевир. Сюда можно добраться из Межгорья, Воловца, Синевирской поляны. На территории самого парка также есть комфортабельные базы отдыха – Арника, Лисовик, У Цимборки.

Даже летом вода в Синевире не прогревается, поэтому в озере не купаются. Туристы приезжают, чтобы полюбоваться живописными пейзажами и погулять по парку. В центре озера есть небольшой островок, поэтому когда смотришь на Синевир сверху, кажется, что за тобой наблюдает голубой глаз.

Село Колочава

В Колочаве находится село-музей под открытым небом, где можно познакомиться с бытом украинского народа начала XX века. В этой карпатской глубинке много интересных памятников архитектуры и истории: хаты местных жителей, чешская школа, узкоколейка, лесосплав. Еще Колочава знаменита тем, что это самое длинное украинское село: протяженность его составляет целых 15 км.

Церковь в селе Пилипец

Старинная деревянная церковь Рождества Пресвятой Богородицы находится в высокогорном селе Пилипец на берегу реки Репинка. Она возведена в XVIII веке без единого гвоздя. До сих пор ведутся споры, из какого массива построен этот рукотворный памятник – из ели или смерички. Церковь декорирована оригинальными орнаментами и изящной резьбой, а с юго-восточной стороны расположена двухъярусная колокольня.

Музей гуцульского быта Романа Кумлыка

Музей гуцульского быта находится в Верховине. Его открыл местный житель, который на протяжении тридцати лет собирал музыкальные инструменты и предметы быта гуцулов.

Сейчас музеем управляет дочь Романа – Наталья. Она знакомит туристов не только с экспонатами, но еще рассказывает много интересного о гуцульских традициях, играет на музыкальных инструментах. Каждая экскурсия – это импровизация, поэтому туристы любят возвращаться сюда.

Говерла

Самая высокая вершина Карпат покорится не только опытным альпинистам, но даже детям. На вершине горы вы сможете полюбоваться красивыми пейзажами и увидеть металлический крест, бетонный столб и памятник с трезубцем, которые были установлены в честь Дня независимости.

Водопад Пробий

Это водопад на реке Прут в Яремче высотой 8 м. Он уникален тем, что его можно рассмотреть со всех ракурсов. Рядом с водопадом возведен мост высотой 20 м, откуда прыгают любители экстремальных развлечений.

Факты ICTV давали советы, как правильно выбрать отель и не испортить отпуск.