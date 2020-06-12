Хватит лежать на диване

Любая физическая нагрузка приведет вас в тонус: бегам по утрам или просто зарядка, спортзал, танцы или плавание. Если вы уже занимаетесь, каким – то видом спорта, то попробуйте еще и что-то новое. Не стесняйтесь на работе встать из-за стола и разомнуть слегка мышцы.

Даже 20 минутной зарядки после пробуждения достаточно, чтобы повысить тонус и свою продуктивность.

Также не забывайте следить за своей осанкой. Из-за сгорбившийся спины в легкие не поступает достаточное количество кислорода. Поэтому к концу дня вы чувствуете усталость и головные боли.

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Избавьтесь от общества или наоборот

В зависимости от того экстраверт вы или интроверт. В первом случае процент теплых контактов должен в два раза превышать процент рабочих контактов с людьми, чтобы компенсировать потребность в общении по адресу. Интроверты же наоборот. Количество времени наедине с собой должно в два раза превысить количество рабочих.

Смените обстановку

Если атмосфера на рабочем месте стала раздражать вас, значит пришло время что-то поменять. Иначе работа будет вызывать все больше негативных эмоций. Смена обстановки положительно влияет на наши настроение и продуктивность.

Если есть возможность, отправьтесь в командировку или поработайте один день удаленно (например, в кафе, дома или в библиотеке). Если такой возможности нет, возьмите отгул на один день за свой счет и отдохните как следует.

А можно просто поменять заставку на рабочем столе, повесить картину, поставить на стол дорогое сердцу фото, горшок с комнатным растением, забавную игрушку или сувенир. Мелочи, а работать станет приятнее.

Отключите смартфон

Этот совет может звучать нереалистично, ведь без телефона в наши дни никуда. Однако время, потраченное в интернете, можно провести намного интереснее и продуктивнее.

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Не стоит проверять почту и отвечать на рабочие письма во время посиделок с друзьями или родными. Конечно, не нужно исчезать и избегать звонков в нерабочее время. Просто не позволяйте устройствам отнимать у вас много времени и сил.

Найдите себе новое увлечение

Если вы еще не умеете кататься на роликах, тогда вперед! Танцы? Факты ICTV недавно рассказывали, как правильно танцевать тверк. Можете заняться йогой, пойти на кружек макраме или начать осваивать иностранный язык.

Главным условием подбора хобби является то, что оно должно отличаться от вашей работы. То есть если вы постоянно работаете интеллектуально за компьютером – найдите активное занятие.

Не перерабатывайте

Перед отпуском хочется все сразу доделать, чтобы вернуться к чистым папкам и законченным делам. Такого не получается никогда, так что не пытайтесь выполнить всю работу заранее и сразу.

Ранее Факты ICTV писали, что когда выгоднее брать отпуск, имеют ли право начальники отказывать в отдыхе или насильно “выгонять” в отпуск .