Ежегодно 12 июня отмечают Всемирный день борьбы с детским трудом. Он появился в 2002 году.

Этот день установила Международная организация труда после одной из конференций. Таким образом она пытается привлечь внимание к проблеме незаконного использования труда детей.

В Украине 12 июня отмечают День работника фондового рынка, который был установлен указом президента в 2008 году.

Именины в этот день празднуют Василий, Исаак, Антонина и Ян.

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По православному календарю, 12 июня чествуют преподобного Исаакия, а по народному — отмечают змеиный день.

Наши предки верили, что именно сегодня змеи становятся агрессивными и могут нападать на людей.

Народные приметы на 12 июня:

Если пауки плетут паутину, то вскоре резко изменится погода.

Если слышен громкий гром, то стоит ждать похолодания.

Если уже зацвела липа и черемуха, то лето будет долгим и жарким.

Что нельзя делать 12 июня:

Нельзя убивать змей и других пресмыкающихся. Это может привести к неудачам и болезням.

Нельзя устраивать пышные застолья, браться за слишком тяжелую работу.

В целом первый летний месяц будет богат на праздничные дни. Так, по церковному календарю на июнь, с 15 чила начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.

А 28 июня украинцы будут праздновать большой государственный праздник — День Конституции Украины.