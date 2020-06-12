В пятницу, 12 июня, Луна пребывает в знаке Рыбы. Это 21 лунный день.

Удачное время для спонтанных решений и поступков. 12 июня астрологи рекомендуют больше заниматься физической активностью.

Также это очень хороший день для генерирования новых идей и планов. Уже в ближайшее время вы заметите итоги своих вложений.

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Ни в коем случае нельзя опускать руки и отказываться от выгодных предложений. На интуицию в этот день можно полагаться без любых опасений.

В 21 лунный день можно заниматься домашними делами и спортом. Удачный период для готовки и уборки дома.

В отношениях — это время сближения и романтики на наиболее высоком уровне. Также это благоприятный день для избавления от вредных привычек.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.