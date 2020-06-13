Всемирный день донора отмечают 14 июня. Учредили праздник в мае 2005 года под эгидой ООН.

Именно в этот день в 1868 году родился австрийский врач Карл Ландштейнер, открывший разные группы крови у человека.

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Факты ICTV собрали 10 интересных фактов о донорстве.

Каждый человек имеет в среднем 5,5 литров крови, при переливании у донора забирают от 350 мл до 450 мл. Реципиентам, которые в течение года сдали кровь в объеме двух максимальных доз (700-900 мл), выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы донора независимо от стажа работы. Чтобы обеспечить полноценный банк крови для больниц, нужно не менее 40 доноров на 1 тыс. жителей. В общем, в стране 10-15% должны быть донорами, однако на самом деле этот процент в десятки раз меньше. Человек, который изъявил желание стать донором крови, имеет право на выходной в день сдачи с сохранением среднего заработка, а студенты освобождаются от занятий. В день процедуры донору должны обеспечить бесплатный завтрак и обед за счет медицинского учреждения, где происходила сдача крови. Доноры, которые регулярно сдают кровь, реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и лучше переносят кровотечение при различных травмах. Также ВОЗ исследовала, что они живут на 5 лет дольше, поскольку после сдачи крови активизируется иммунная система и система кроветворения. Доноры, которые в течение года сдали более 40 допустимых донаций крови или 60 максимальных доз плазмы, могут получить удостоверение Почетный донор Украины. Такие реципиенты имеют определенные льготы от государства: бесплатное внеочередное зубопротезирование, бесплатное обеспечение донорской кровью при необходимости, бесплатное приобретение путевок для санитарно-курортного лечения по месту работы или учебы, льготная покупка лекарств по рецептам со скидкой 50%, использование ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное для человека время, получение надбавки к пенсии в размере 10% от прожиточного минимума в месяц. Ученикам профессиональных учебных заведений и студентам вузов предоставляется денежная помощь в размере 25% от стипендии в течение шести месяцев после сдачи крови. Одна донация может спасти жизни трем людям. Ведь кровь обрабатывается и распределяется на три различных компонента: плазму, тромбоциты и эритроцитарную массу. Для одного пациента требуется три донора крови.

Универсальный донор — реципиент с I группой и Rh- фактором. Такую кровь можно переливать любому человеку. Однако сейчас такая практика не применяется, а переливание между различными группами крови недопустимо.

Донорство в Украине

В марте 2020 года во Львове запустили сервис для желающих сдать кровь.

Такая необходимость возникла из-за уменьшения количества людей для донорства в связи с введением карантина для предотвращения распространения коронавируса.

В начале июня Верховная Рада Украины приняла закон №2429 О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, согласно которому запрещается вывозить донорскую кровь с территории страны.

Только в случае гуманитарной помощи и по решению Кабинета министров Украины это будет возможно.