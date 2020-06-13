13 июня украинцы верующие отмечают день одного из семидесяти апостолов — святого Еремея Распрягальника.

Существует несколько версий его смерти, однако церковь не относит епископа Еремея к мученикам.

Традиционно в этот день заканчивались посевы на полях.

Именины празднуют: Николай, Филипп, Роман, Борис, Кристина.

13 июня Украина отмечает День освобождения Мариуполя от боевиков так называемой ДНР.

Бои за город продолжались с 6 мая по 13 июня 2014 года и закончились победой украинских войск.

Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020

Народные приметы и традиции

Утром туман — лето будет грибным.

Слышно, как кует кукушка — погода будет теплой.

Если идет дождь — стоит ждать плохого урожая.

Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.

Что нельзя делать сегодня

Традиционно нельзя было лениться — в этот день все работали в поле и занимались домашними делами.

Посевы в этот день могут дать плохой урожай.

Этот день в истории

1892 — в Киеве в работу запущен первый электротрамвай в Российской империи.

1895 — первые в мире автомобильные гонки (Франция).

1919 — в Ивано-Франковской области польские военные расстреляли представителей правительства ЗУНР во главе с Михаилом Мартынцем.

1983 — мир увидел первый мобильный телефон Dynatac 8000x, разработчиком которого стала компания Motorola.

1983 — космический зонд США впервые улетел за пределы Солнечной системы.

В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете важные христианские даты, а также перечень всех постов и поминальных дней. Следующий большой праздник — Ивана Купала, который отмечают с 6 на 7 июля.