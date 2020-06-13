13 июня украинцы верующие отмечают день одного из семидесяти апостолов — святого Еремея Распрягальника.
Существует несколько версий его смерти, однако церковь не относит епископа Еремея к мученикам.
Традиционно в этот день заканчивались посевы на полях.
Именины празднуют: Николай, Филипп, Роман, Борис, Кристина.
13 июня Украина отмечает День освобождения Мариуполя от боевиков так называемой ДНР.
Бои за город продолжались с 6 мая по 13 июня 2014 года и закончились победой украинских войск.
Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020
Народные приметы и традиции
- Утром туман — лето будет грибным.
- Слышно, как кует кукушка — погода будет теплой.
- Если идет дождь — стоит ждать плохого урожая.
- Пауки плетут паутину — к солнечной погоде.
Что нельзя делать сегодня
- Традиционно нельзя было лениться — в этот день все работали в поле и занимались домашними делами.
- Посевы в этот день могут дать плохой урожай.
Этот день в истории
- 1892 — в Киеве в работу запущен первый электротрамвай в Российской империи.
- 1895 — первые в мире автомобильные гонки (Франция).
- 1919 — в Ивано-Франковской области польские военные расстреляли представителей правительства ЗУНР во главе с Михаилом Мартынцем.
- 1983 — мир увидел первый мобильный телефон Dynatac 8000x, разработчиком которого стала компания Motorola.
- 1983 — космический зонд США впервые улетел за пределы Солнечной системы.
В полном церковном календаре на 2020 год вы найдете важные христианские даты, а также перечень всех постов и поминальных дней. Следующий большой праздник — Ивана Купала, который отмечают с 6 на 7 июля.