Дизель шоу обвинило Квартал в плагиате: все подробности

Проект Дизель шоу обвинил Вечерний квартал в плагиате.

Они разместили сравнительное видео, на котором можно увидеть практически идентичные номера.

В то же время разница между номерами — 5 лет. Дизель шоу поставили его в 2015 году, тогда как 95-й квартал — 2020-м.

Читайте: Первая брачная ночь и тур в ад — 7 видео Дизель Шоу, которые стоит посмотреть

— Наверное мыши, которые съели зерно в Госрезерве, устроились авторами к коллегам из Квартала. И теперь сценарии можно не выдумывать, а просто переснимать чужие номера. Приятно, что нас уже считают “живыми классиками”, но авторское право в нашей стране никто не отменял. Или мы чего-то не знаем? — описали ситуацию в Дизель шоу.

Пойдут ли в суд в Дизель шоу пока решают.

— Здесь дело не в суде, а в моральной стороне. У нас когда-то был номер с Ириной Билык и к ней выходили на подтанцовку Евгений Гашенко и Егор Круторогов. А люди пишут, что они недавно сделали похожий номер с Натальей Могилевской. Это вопрос к их руководству, — рассказал в комментарии Фактам ICTV шеф редактор Дизель студио Алексей Бланар.

В Дизель шоу считают, что в компаниях должны быть хорошие редакторы, которые должны просматривать конкурентов и коллег по цеху, чтобы не было повторов.

— Это не просто номер, это уже классика. Мы с ним проехали полмира и у нас его постоянно заказывают. Не знать этот номер — это как рояль показать (известный номер Квартала с нынешним президентом Владимиром Зеленским. — Ред.). Сказать — ой не видели, не знали — мне странно, потому что это на их совести, — добавил Бланар.

Пресс-служба студии Квартал 95 не прокомментировала инцидент.

Что такое плагиат

Плагиат — копирование чужого для использования в собственных целях. Может принимать различные формы — от дословного копирования к перефразированию другой работы.

Плагиат возможен по:

данным;

словам и фразам;

идеям и принципам.

К примеру, 5 июня 2019 года в выступлении президента Украины Владимира Зеленского на брифинге с главой ЕС Дональдом Туском нашли сходство с речью Петра Порошенко.

Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко заявил, что это была диверсия — сотрудники МИД Украины, готовили тезисы для брифинга, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.

Источник: Дизель шоу