Погода в Украине на сегодня – 14 июня 2020

Синоптики в Украине в воскресенье, 14 июня, прогнозируют сильные грозы и дожди.

В западных регионах страны пройдут дожди, температура днем 22°…25°, ночью 13°…16°.

На Севере также ожидаются осадки, столбики термометров покажут до 29 тепла днем и до 21 ночью.

В центральных областях дожди, температура днем 26°…29°, ночью 18°…21°.

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Также осадки прогнозируют и на Востоке, где днем до 31° тепла, а ночью до 21°.

Жителям южных регионов синоптики рекомендуют приготовиться к дождям. Днем 24°…28°, ночью 18°…21°.

Скорость ветра во всех регионах Украины будет колебаться от 5 до 10 м/с.

Непогода в Украине

По состоянию на утро 13 июня из-за непогоды в Украине без света остались 80 населенных пунктов в семи областях.

13 июня бригады облэнерго работали над восстановлением энергоснабжения.

А в Днепре 12 июня за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Поэтому три больницы города остались без электроснабжения