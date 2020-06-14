PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle

Погода в Украине на 14 июня (КАРТА)

Синоптики в Украине в воскресенье, 14 июня, прогнозируют сильные грозы и дожди.

В западных регионах страны пройдут дожди, температура днем 22°…25°, ночью 13°…16°.

На Севере также ожидаются осадки, столбики термометров покажут до 29 тепла днем и до 21 ночью.

В центральных областях дожди, температура днем 26°…29°, ночью 18°…21°.

Читайте: До 40° и дожди: синоптики дали прогноз погоды в Украине на июнь

Также осадки прогнозируют и на Востоке, где днем до 31° тепла, а ночью до 21°.

Жителям южных регионов синоптики рекомендуют приготовиться к дождям. Днем 24°…28°, ночью 18°…21°.

Скорость ветра во всех регионах Украины будет колебаться от 5 до 10 м/с.

Погода в Украине на сегодня – 14 июня 2020

Непогода в Украине

По состоянию на утро 13 июня из-за непогоды в Украине без света остались 80 населенных пунктов в семи областях.

13 июня бригады облэнерго работали над восстановлением энергоснабжения.

А в Днепре 12 июня за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков. Поэтому три больницы города остались без электроснабжения

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка