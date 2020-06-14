Всемирный день донора: как подготовиться и где сдать кровь в Киеве

14 июня все страны отмечают Всемирный день донора. Эту дату учредили специально, чтобы выразить донорам благодарность и призвать больше людей сдавать кровь для тех, кому она необходима.

В этот день практически каждый может стать добровольным донором.

Как правильно сдавать кровь?

Правила безопасного донорства

необходимо хорошо выспаться;

за день до сдачи крови нельзя употреблять молочные продукты, яйца, масло, а также любую жирную, жареную, острую и копченую еду;

легко позавтракать;

категорически нельзя за 48 часов до сдачи крови употреблять алкоголь;

за 72 часа нельзя принимать лекарства, в которых содержатся аспирин и любые анальгетики;

за час до сдачи крови нельзя курить;

сдавать кровь рекомендуется утром.

Читайте: Верховная Рада поддержала частные инвестиции в безопасность рынка крови в Украине

Что нужно делать после сдачи крови

посидеть в спокойствии 10-15 минут;

не снимать повязку в течение трех часов;

после сдачи крови не курить два часа;

регулярно принимать пищу в течение двух дней;

отказаться от физических нагрузок.

Кому нельзя быть донором?

Вне зависимости от давности заболевания и лечения, категорически нельзя сдавать кровь людям, которые болели инфекционными, паразитарными, соматическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Есть полный список противопоказаний.

Где сдать кровь в Киеве?

Национальная детская специализированная больница Охматдет № 14 – ул. Вячеслава Черновола, 28/1;

Онкогематологический центр Украинской детской специализированной больницы Охматдет – ул. Шолуденко, 10;

Центр детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины – ул. Вячеслава Черновола, 28/1;

Киевский городской центр крови – ул. Максима Берлинского, 12;

Национальный институт рака – ул. Михаила Ломоносова, 33/43;

Киевский центр трансплантации костного мозга – просп. Победы, 119;

Киевский городской клинический онкологический центр – ул. Верховинная, 69;

Киевский городской центр сердца – ул. Братиславская, 5а;

Отдел переливания крови Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН Украины – ул. Н. Амосова, 6;

Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины – ул. Бульварно-Кудрявская, 27

Главный военный клинический госпиталь МО Украины – Центр крови – ул. Госпитальная, 18;

Дорожная станция переливания крови – ул. Николая Пимоненко, 8;

Киевская городская детская клиническая больница №1 – ул. Богатырская, 30;

Киевская областная клиническая больница – ул. Багговутовская, 1;

Городская клиническая БСМП Днепровского района – ул. Братиславская, 3;

Александровская клиническая больница – ул. Шелковичная, 39/1;

Киевская городская клиническая больница №9 – ул. Рижская, 1;

Отделение переливания крови Киевской городской клинической больницы №12 – ул. Подвысоцкого, 4а;

Киевская городская клиническая больница №2 – ул. Краковская, 13;

Киевская городская клиническая больница №10 – просп. Голосеевский, 59а;

Киевская городская клиническая больница №1 – Харьковское шоссе, 121.

В Украине есть сложности с донорским движением, поэтому больницы часто не обеспечены необходимым запасом. Доноры обеспечивают кровью тех, кто ежедневно зависит от нее. Поздравьте с Днем донора тех, кто уже присоединился к этому делу.