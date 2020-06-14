14 июня в мире отмечают День донора, который учрежден на Всемирной ассамблеи здравоохранения. Праздник призван привлечь как можно больше людей к добровольной сдаче крови на нужды больниц. Дата праздника – это день рождения врача Карла Ландштейнера, который в свое время открыл группы крови, а также получил за это Нобелевскую премию.
Также 14 июня праздную День блогера, который появился в 2004 году.
В Украине во второе воскресенье июня празднуют День работников легкой промышленности. В 2020 году — это 14 июня. Праздник учредил президент Украины своим указом в 1994 году.
Читайте: Календарь церковных праздников на июнь 2020
Именины: Вера, Василий, Павел, Денис, Валерий.
Что нельзя делать 14 июня:
- Девушкам нельзя носить распущенные волос.
- Нельзя лениться и отказываться от своих обязанностей.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Народные приметы на 14 июня:
- Если утром ясно, то будут родить яровые культуры.
- Если день будет дождливым, то стоит ожидать хорошего урожая конопли и льна.
- Крики лебедей предвещают дожди.
В целом первый летний месяц будет богат на праздничные дни. Так, по церковному календарю на июнь, с 15 чила начинается Петров (Апостольский) пост, который продлится до 11 июля.
А 28 июня украинцы будут праздновать большой государственный праздник — День Конституции Украины.