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Факты / Lifestyle

Сдай кровь — поделись жизнью: поздравления в картинках с Днем донора

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня, с момента принятия даты на Всемирной ассамблее здравоохранения в 2005 году.

К слову, дата проведения Дня донора выбрана не случайно. В этот день родился  иммунолог и врач из Австрии Карл Ландштейнер, открывший группы крови. За это он получил Нобелевскую премию в 1930 году.

День донора призван побудить людей чаще сдавать кровь ради жизни и здоровья окружающих, которым она очень необходима.

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Ежегодно День донора проходит под разными лозунгами, в частности: Безопасная кровь для всех!; Будь там для другого. Сдай кровь. Поделись жизнью; Кровь объединяет всех нас.

Донорское движение в Украине не слишком развито, поэтому больницы часто не обеспечены необходимым запасом. Поздравьте с Днем донора тех, кто уже присоединился к этому делу, а также обратитесь к знакомым, кто может потенциально сдавать кровь. Для этого Факты ICTV создали оригинальные поздравления в картинках с Днем донора.

День донора — поздравления

День донора 2020 - поздравления

Поздравления в картинках с Днем донора

День донора 2020 - поздравления

День донора 2020 — открытки

День донора 2020 - поздравления

Всемирный день донора крови — поздравления в картинках

День донора 2020 - поздравления

С днем донора — картинки

День донора 2020 - поздравления

 

Донорская кровь в Украине 

Во время планарного заседания Верховная Рада Украины 2 июня запретила вывоз донорской крови из страны. Такое решение регламентируется законопроектом №2429, который вносит изменения в ряд законов, в частности О донорстве крови и ее компонентах. 

Согласно решению парламентариев, вывозить донорскую кровь из Украины нельзя, однако исключением может быть только, если это делается в рамках гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях. Решение о вывозе крови в таких случаях принимает Кабмин.

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