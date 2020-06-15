15 июня именины отмечает Юлия. С греческого имя переводится как пушистая.

Она с детства растет активным и послушным ребенком. Юлия эмоциональная и самостоятельная. Она всегда находится в активном ритме, и создана для семейного уюта.

Юлия умеет поддержать интересную беседу в новом обществе. Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем ангела Юлии в СМС.

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С Днем ангела, Юлия! Пусть оберегает тебя на каждом шаге твоего бесконечно долгого и счастливого пути. Радости и любви на долгие годы. Оставайся такой же жизнерадостной и доброй, какой мы тебя знаем.

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Путь в жизни будет море позитива, а судьба будет самой удачливой, каждый день принося в семью только гармонию и любовь. Пусть жизнь удивляет и радует вновь и вновь! С Днем ангела, милая!

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Дорогая Юленька, поздравляю тебя с Днем ангела и от всего сердца хочу пожелать, чтобы удача тебе улыбалась, чтобы счастье твое никуда от тебя не девалось, чтобы сердце любовью согревалось, чтобы ты всегда великолепной и чудесной оставалась.

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Поздравляю от всей души с Днем ангела, Юлечка. Желаю медового счастья и сладких поцелуев, крепких объятий и верных надежд. Пусть жизнь твоя будет полна счастливых рассветов и солнечного настроения, красивых закатов и невероятной радости души.

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Дорогая наша Юля!

Пусть удача поцелует,

И растает вся беда

В твоей жизни без следа.

Радости и счастья птица

В твоем сердце поселится,

День-деньской пускай поет,

Никогда не устает!

В 2020 году в Украине будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.