День мотоциклиста: 5 мифов о железных конях и их владельцах

Сегодня отмечают День мотоциклиста 2020, а значит на улице выедут сотни владельцев от классических советских ИЖ-ов американской мечты всех подростков — лайнеров Harley-Davidson.

На дорогах автомобили можно встретить гораздо чаще мотоциклы, поэтому мотоциклисты для обычных обывателей кажутся отдельной кастой, в которую многие мечтают попасть.

Факты ICTV развенчивают пять мифов, которые мы с детства слышали о мотоциклистах и их железных конях.

1. Мотоцикл для сумасшедших

Первые мотоциклисты были вынуждены постоянно ремонтировать своего железного коня — он был ненадежным и постоянно ломались. Мотоциклисты были закопчены дымом и в масляных пятнах. Первые машины очень плохо держать дорогу. С техническим прогрессом — техника стала более послушной, уменьшился ее вес, стала работать лудше подвеска и тормоза.

Для уравновешенного человека мотоцикл — источник бесконечного удовольствия. Для неуравновешенного и неспособного к самоконтролю — постоянных неприятностей.

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2. Никто не штрафует мотоциклистов

Есть миф, что на мотоцикле можно безнаказанно нарушать правила дорожного движения. Еще одна выдумка — полицейские не преследуют мотоциклистов, которые едут без шлемов.

Полиция преследует нарушителей независимо от того, на каком он транспортном средстве.

Также в Украине начали устанавливать камеры видеофиксации, которые просто не дают возможности избежать превышения скорости.

3. Упасть с мотоцикла — смерть

Падение с мотоцикла неизбежно связано с тяжелыми травмами — еще советский миф, когда с экипировки мотоциклиста достать можно было только шлем. Даже спортсмены на спидвейных соревнованиях надевали толстые фуфайки, потому что не было специальной экипировки.

Сейчас есть несколько десятков видов защитной одежды и шлемов, которые могут спасти жизнь при падении на скорости. Так называемые ”черепахи” и ”краги” проходит сложную сертификацию на устойчивость к самым разным воздействиям. К тому же падение не всегда происходят на больших скоростях. Поэтому при надлежащей экипировке шанс серьезно повредиться мал.

4. Мотоциклы очень дорогие

Удерживать байк — не так дорого, как считается. Вся техника требует обслуживания, а значит и расходов. Цена мотоциклов зависит от мощности двигателя и его класса. Самые дешевые простые мотоциклы для езды по городу. Самые дорогие — спортивные и эксклюзивные модели. Для начинающего достаточно собрать около $5 тыс., чтобы приобрести недорогой байк и попробовать себя в роли мотоциклиста.

Чтобы купить байк не обязательно собирать большие суммы. Можно приобрести бюджетный мотоцикл. Если понравились поездки — можно накопить средств и купить машину с лучшими характеристиками.

5. мотоциклом не возможно возить багаж

Все зависит от конфигурации железного коня. Если это большой и круизный Harley-Davidson — его багажные отсеки имеют объем чуть ли не как багажный отсек маленького автомобиля. Также есть специальные накидные сумки или дополнительные отсеки.

А еще бывают простые в использовании рюкзаки и багажные сетки.

Как появился праздник День мотоциклиста 2020

Всемирный день мотоциклиста начали праздновать в 1992 году, когда 22 июля энтузиасты из нескольких стран решили поехать на работу на мотоциклах.

В то время день называли на работу на мотоцикле. До 2008 года День мотоциклиста отмечали в третью среду июля, однако затем перенесли на третий понедельник июня.

Такое решение принято в связи с погодными условиями для поездок на мотоцикле.