15 июня погода в Украине ухудшится. Синоптики прогнозируют град и штормовой ветер в западных и центральных областях.

Ожидаются шквалы 15-20 м/с — первый уровень опасности, желтый.

Так, на западе температура воздуха будет составлять днем 23-25 градусов тепла, ночью температура опустится до 16 градусов.

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На севере ожидается 27-28 градусов тепла. Ночью столбики термометров покажут до 18 градусов.

На востоке Украине температура будет достигать 30 градусов тепла, ночью температура опустится до 18 градусов.

На юге страны синоптики прогнозируют 25-27 градусов тепла. Ночью ожидается от 15 до 17 градусов.

15 июня в восточных, Днепропетровской, Сумской, Николаевской и Кировоградской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Прогноз погоды на июнь

Первый месяц лета ожидается жарким. Средняя температура будет достигать 23 градусов тепла. Температурный максимум синоптики ожидают в конце июня. Тогда температура будет достигать 39 градусов. Однако на севере страны синоптики ожидают и морозы.