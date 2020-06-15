Праздник Ивана Купала приходится в ночь с 6 на 7 июля. Этот день считается одним из самых загадочных праздников.

Согласно поверью, в эту мистическую ночь соединяются все 4 божественные стихии: Земля, Вода, Огонь и Воздух.

Ивана Купала имеет дохристианские корни. Ранее его праздновали в период с 20 по 22 июня. В этот день язычники поклонялись богам.

После того, как христианство вытеснило язычество, праздник приурочили ко дню рождения святого Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя.

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Сначала его праздновали 24 июня на третий день после летнего солнцестояния. Однако после перехода на новый стиль календаря, его начали отмечать 7 июля.

На Ивана Купала девушки традиционно гадают, плетут венки и идут купаться.

Наши предки верили, если в этот день пойдет дождь, то лето будет жарким.

Считается, что 6 июля вечером нужно обязательно прийти к воде, но купаться нельзя.

Лишь 7 июля можно было заходить в водоем, ведь в этот день вода очищенная от нечисти, которая может повлечь человека на дно. Также вода на Ивана Купала смывает все болезни и укрепляет иммунитет.

Кроме того, в ночь на праздник знахарки собирали травы, поскольку верили, что они приобретают целебную силу.

В купальскую ночь принято гадать на суженого. Для этого гадания использовали специальные цветы — богатки. Еще одна традиция — прыжки через костер. Считалось, если пара, перепрыгивая через огонь, будет держаться за руки, они будут вместе, если нет — пара скоро расстанется.

Также украинцы верили, что на Ивана Купала нельзя ничего отдавать, продавать и занимать, иначе семья может обеднеть.