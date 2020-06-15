Погода в Украине на сегодня - 15 июня 2020

Синоптики прогнозируют на 15 июня по всей территории Украины дожди с грозами. Но температура воздуха будет оставаться высокой.

Столбики термометров в западных областях будут показывать +23-25° днем, ночью +13-16°.

По-летнему жарко 15 июня будет в северных регионах. По прогнозам синоптиков, температура днем ​​поднимется до +28°, а ночью до +16-18°.

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В центральных областях температура воздуха днем ​​прогреется до +27°, а ночью столбики термометров опустятся до +15-17°.

В восточных и южных регионах прогнозируют от +25° до +31° днем, ночью — от +15° до +19°.

В Киеве 15 июня будет сохраняться жара, воздух днем ​​прогреется до +26-28°, а ночью температура опустится до +16-18°.

В целом синоптики прогнозируют температурный максимум в июне. Температура составит около 39° тепла, в горных районах — 31°.

Средняя температура в течение месяца будет держаться на уровне +16°-21°. Но ожидается большое количество гроз, ливней и града.