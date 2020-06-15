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Факты / Lifestyle

Поздравления в картинках с Днем ангела Юлии

Поздравления с Днем ангела Юлии будут очень кстати, если у вас есть друзья или родственники, обладающие этим именем.

К слову, именины Юлии отмечают несколько раз в году. Кроме 15 июня, поздравлять с праздником можно 3 января, 12 февраля, 31 мая и 29 июля.

15 июня церковь вспоминает святую мученицу Иулианию Вяземскую. Она была замужем за князем Симеоном Вяземским, который был убит смоленским князем Юрием Святославичем. Он покусился на ее целомудрие и получил удар ножом. В ярости он отрубил Иулиании руки и ноги, а тело выбросил в реку.

Позже ее тело было найдено и по приданию, от ее мощей произошел ряд исцелений.

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Факты ICTV подготовили лучшие поздравления в картинках с Днем ангела Юлии.

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

Поздравления с днем ангела Юлии 2020 в картинках

К слову, в Украине в 2020 году будут отмечаться множество государственных праздников, а некоторые из них будут выходными. Факты ICTV составили календарь государственных праздников на 2020 год.

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