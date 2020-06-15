Всемирный день мотоциклиста - поздравления в открытках

День мотоциклиста 2020 отмечается 15 июня.
Традиционно день мотолюбителей празднуют в третий понедельник июня.
Интересно, что сначала День мотоциклиста ввели как протест против пробок на дорогах и призыв пользоваться мотоциклами для разгрузки городского трафика.
А сейчас этот июньский день объединяет миллионы любителей “стальных лошадей” во всем мире.
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Факты ICTV публикуют подборку открыток с Днем мотоциклиста.
В обновленном календаре праздников на 2020 год вы найдете перечень важных дат, о которых не стоит забывать.
В частности, 28 июня в Украине — День молодежи, а 8 июля — День семьи.