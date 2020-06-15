15 июня в мире отмечают День мотоциклиста, который ежегодно приходится на третий понедельник июня.

Этот праздник появился в 1992 году, когда владельцы этого вида транспорта из нескольких стран решили поехать на работу на мотоциклах. Цель Всемирного дня мотоциклиста — рассказать об их правах.

Именины 15 июня празднуют Дмитрий, Иван, Константин, Елена, Мария, Никифор, Ульяна, Софья.

По православному календарю, в этот день чтят память святителя Никифора, исповедника патриарха Константинопольского.

Он известен как выдающийся церковный деятель, оставивший после себя много трудов исторического и канонического характера.

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Также 15 июня начинается Петров пост, который продлится до 11 июля. Это первый летний пост, который готовит православных христиан ко дню памяти апостолов Петра и Павла.

Народные приметы на 15 июня:

Если на Никифора воробьи дерутся и играют, то можно ожидать хорошей погоды в ближайшее время.

Солнце прячется за туманом — погода будет тихой и теплой.

Если в этот день ветер дует с западного направления, то в ближайшее время можно ожидать похолодание.

Что нельзя делать 15 июня:

Нельзя устраивать громкие празднования.

Не рекомендуется заводить домашних животных.

Несмотря на то, что Петров пост не является таким строгим, как Великий, все же определенные ограничения в еде существуют. Чтобы их не нарушать, лучше сразу четко распланировать, что можно есть в Петров пост.

Такой календарь питания поможет вам соблюсти все запреты.