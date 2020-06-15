День летнего солнцестояния 2020 - ДАТА

Летнее солнцестояние 2020 в Украине приходится на воскресенье, 21 июня.

В этот день солнце занимает самую высокую точку на небосклоне: день является самым длинным в году, а ночь — самой короткой.

Дата летнего солнцестояния ежегодно приходится на 20 число, но раз в четыре года — на 21 июня.

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По славянской традиции, день был действительно особенным: наши предки верили, что солнце в эту пору может повлиять на судьбу человека, принести счастье и исполнить заветное желание.

Было принято встречать рассвет и загадывать желания с первыми лучами — это символизировало единение с природой.

Также в день летнего солнцестояния нельзя было ссориться, плакать и кричать, а на удачу в этот день нужно было класть под двери монетку.

Украинские праздники

Кроме Троицы, которую украинцы праздновали 7 июня, в полном церковном календаре на 2020 год можно найти перечень других важных христианских дат, постов и поминальных дней.

Следующее большой праздник — Ивана Купала, который отмечают в ночь с 6 на 7 июля.

Праздник считается наиболее мистическим днем в году, когда, по поверьям, просыпаются русалки, домовые, ведьмы и русалки.

Главные силы Ивана Купала — это огонь и вода.