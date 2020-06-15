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Какой сегодня, 15 июня, лунный день

В понедельник, 15 июня, Луна пребывает в знаке Овен. Это 24 лунный день.

Удачное время для занятия делами, которые не требуют особой кропотливости. В этот день лучше не заниматься тем, где необходима продуманность. Этот период характеризуется повышенной импульсивностью.

Есть риск, что будут возникать конфликты с коллегами, поэтому важно избегать спорных ситуаций.

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В 24 лунный день не рекомендуется затевать ничего нового, а также откладывать дела на потом.

Астрологи 15 июня рекомендуют не бояться полагаться на свою интуицию, и доверять ей. Обычно те, кто верит в свои силы, в этот день добиваются успеха.

Что можно делать 15 июня: заниматься домашними делами.

Что категорически нельзя делать в 24 лунный день: вступать в конфликты, начинать новые дела.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.

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