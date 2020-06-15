В июне 2020 период растущей луны будет длительным. Согласно лунному календарю растущая луна будет 1, 2, 3, 4, 11 июня и в период с 22 по 30 июня.
В этот период продолжается активный рост Луны. Активность будет повышенной, также этому времени свойственен существенный подъем энергии и внутренних сил.
Благоприятное время для деловой сферы. Многие сделки будут успешными. В период растущей луны рекомендуется заниматься решением накопившихся проблем.
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Также хорошо на здоровье скажутся занятия спортом. Удачно будут складываться дела и во взаимоотношениях на личном плане.
В растущую фазу луны астрологи рекомендуют не бояться кардинальных изменений. Все благоприятно скажется на вашем будущем.
Можете смело планировать путешествие или отдых с друзьями, а также не бояться перемены вида деятельности.
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