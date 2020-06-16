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Hubble показал невероятный снимок галактики звездных взрывов

Телескоп Hubble показал всему миру невероятный снимок галактики, которая имеет научное название PLCK G045.1 + 61.1.

Астрономы же ее называют галактикой звездных взрывов. На снимке можно рассмотреть, что она выглядит как скопление близких галактик, которые расписаны точками красного оттенка.

Это можно назвать гравитационным линзированием.

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Оно образовывается тогда, когда большое скопление материи находится между наблюдателем и далеким источником света.

И поскольку пространство искривляется массивными объектами, свет от удаленного объекта сгибается. Впервые такой эффект был предсказан общей теорией относительности Эйнштейна.

Фото: spacetelescope.org

Телескоп Hubble за 30 лет работы сделал более 1,4 млн наблюдений. А по случаю юбилея американское агентство NASA открыло на своем сайте раздел, где можно узнать, что видел Hubble в день вашего рождения.

Источник: spacetelescope.org

Фото: spacetelescope.org

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