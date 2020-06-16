Погода в Украине на сегодня – 16 июня 2020

Синоптики в Украине во вторник, 16 июня, прогнозируют сильные грозы во всех регионах страны.

На Западе страны ожидаются сильные грозы. Температура днем 23°…27°, ночью 13°…17°.

В северных областях также дожди с грозами, как днем, так и ночью. Воздух прогреется до 29° днем и 18° ночью.

Жителям центральных регионов нужно приготовиться к непогоде. Днем прогнозируется около 25°-26° тепла, ночью 15°-18°.

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На Востоке Украине будет облачная с прояснениями погода, однако, в Донецкой области пройдут дожди. Температура днем 29°…31°, ночью 15°…18°.

В южных регионах также синоптики прогнозируют сильные грозы. Воздух прогреется до 26° днем, до 18° ночью.

Погода в Украине летом

Синоптики в Украине прогнозировали, хоть и позднее, но жаркое лето. Первая неделя действительно выдалась прохладное, однако затем в страну пришла аномальная жара, которая успела уже установить несколько температурных рекордов, а это только начало.

Однако погода летом в Украине отметится и сильными ливнями и грозами. Более подробный прогноз смотрите – в материале Фактов ICTV.