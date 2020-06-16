Летнее солнцестояние 21 июня 2020 года — самый долгий день в году. В этот день наклон оси вращения Земли в направлении к Солнцу принимает наименьшее значение — 23,4 градуса, планета “смотрит” всем своим северным полушарием на светило.

В 2020 году это ежегодное явление совпадает с кольцевым затмением и новолунием, а также происходит в високосный год. Кроме того, солнцестояние припадает на период ретроградной Венеры (с 13 мая по 25 июня 2020 года) и ретроградного Меркурия (с 18 июня по 12 июля 2020 года).

Как это редкое – происходит раз в 18,5 лет – совпадение отразится на знаках зодиака, читайте на Фактах ICTV.

— Летнее солнцестояние в високосный год, вместе с новолунием и солнечным затмением вызывает у меня серьезные опасения, так как оно может стать предвестником новых вооруженных конфликтов, социальных бунтов, протестов, авиакатастроф, природных и техногенных потрясений, — говорит дипломированный астролог Лилия Атаманенко.

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По ее словам, влияние этих явлений люди будут ощущать не только 21 июня, но и две недели до и после.

Солнечное затмение

Это непредсказуемый период, способствующий раскрытию самых темных сторон жизни и карьеры: споры о собственности, проблемы с распоряжением совместным имуществом, а также темы вкладов, инвестиций, задолженностей, финансовых ограничений, невыполнения финансовых обязательств, открытия и закрытия счетов, аресты.

— Вскроются сомнительные сделки, непродуманные шаги, борьба за лидерство и сферы влияния, конфликты с органами власти и руководства, юридические трудности, финансовый кризис, препятствия и неудачи в зарубежных поездках. Характерны конфликты даже между профессиональными делами и домашними обязательствами. Это период, выявляющий все ошибки прошлого, — говорит Лилия Атаманенко.

Новолуние

Тяжелый период, который люди всегда сложно переносят. Чреват проблемами во всех сферах жизни.

Ретроградные Меркурий и Венера

Также считается неблагоприятным периодом.

— Неблагоприятно для создания семьи и заключения брака, чревато ссорами, разногласиями, конфликтами и молниеносным разводом, новое знакомство не закончится ничем серьезным, — добавляет Лилия Атаманенко.

Високосный год

Период бедствий, перемен, катаклизмов и трансформаций.

Как отразится на знаках зодиака

Все эти явления сойдутся 21 июня и повлияют на знаки зодиака.

В этот день хорошо планировать дела, но не начинать.

— Нельзя категорически проводить даже плановые операции, косметологические вмешательства, физиотерапевтические процедуры, связанные с электричеством и лазером. Исключить операции на глазах, удаление зубов, гинекологические вмешательства, делать прививки и брать у доноров кровь. Даже стрижка волос и ногтей могут обернуться непредсказуемыми последствиями, — говорит специалист.

Больше всего влияние почувствуют представители водных знаков — Рыбы, Раки и Скорпионы.

Существенное воздействие это откажет и на Львов. Почувствуют влияние и меркурианцы — Дева и Близнецы.

— На дорогах возрастет число ДТП с тяжелыми последствиями и долгими запутанными судебными разбирательствами. Особую осторожность с транспортом и на дорогах необходимо проявлять Близнецам, Девам, Львам, всем представителям водной Стихии — Рыбам, Ракам, Скорпионам, — добавляет астролог.

Пострадают и подопечные планеты красоты, любви, больших денег и желаний Венеры — Тельцы и Весы.

— Они пострадают финансово в этот период намного больше, чем при подобной ситуации в любой другой отрезок года, — говорит Лилия Атаманенко.

Менее всего солнцестояние затронет Козерогов.

— Этот знак Зодиака находится в оппозиции к Раку, поэтому, на них падает лишь тень затмения, что не вносит в их жизнь судьбоносных преобразований, — считает Лилия Атаманенко.

Нейтральным окажется затмение для Овнов, Стрельцов и Водолеев.

с 5 июня по 5 июля происходит коридор затмений лета 2020 года. Это явление скажется на самочувствии и судьбах людей.

Астрологи советуют в этот период ничего не начинать, а заниматься медитацией.