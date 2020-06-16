Компания Sony, разработчик игровой консоли PlayStation 5, уверяет, что эксклюзивный игры Horizon: Forbidden West и Spiderman: Miles Morales будут ключевыми для демонстрации возможностей системы.
Из 28 представленных 9 июня игр для PlayStation 5 девять были из собственных студий Sony, что означает, что в них можно будет поиграть только на PS5. Еще 14 были известны как временные эксклюзивы, что означает, что они сначала будут доступны на PS5, а позже могут появиться на ПК.
Исполнительный вице-президент Sony Interactive Entertainment по развитию бизнеса в Европе Саймон Раттер заявил, что для Sony эксклюзивные игры “чрезвычайно важны”.
— PlayStation 5 может полагаться на студийную сеть, которая действительно может похвастаться инновациями, которые мы пытаемся внедрить… когда выходят такие мощные экслюзивы как Marvel Spider-Man или Horizon, они являются важными играми, в которые люди хотят играть, — сказал он.
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Horizon: Forbidden West и Spiderman: Miles Morales
Horizon: Forbidden West разработана компанией Guerrilla Games на движке Decima.
В новой игре Элой возвращается как главный герой, направляясь в бывшую западную часть США. Здесь есть новые угрозы, новые машины и новые земли для исследования.
Spiderman: Miles Morales выглядит потрясающе, хотя, кажется, в ней используется предыдущий игровой движок. В игре главным персонажем вместо Питера Паркера станет Майлз Моралес.
Список анонсов игр на PlayStation 5
- Gran Turismo 7 с поддержкой VR (2020)
- Ремейк Demon’s Souls (2021)
- NBA 2K21 (2020)
- Project Athia;
- Stray (2021)
- Goodbye Volcano High;
- Jett: The Far Shore (2020)
- Pragmata;
- Solar Ash;
- Destruction AllStars;
- Resident Evil 8: Village (2021)
- Bugsnax;
- Little Devil Inside;
- Deathloop;
- Astro’s Playroom;
- Hitman 3;
- Deathloop от Arkane Studios;
- GodFall (2020)
- Returnal;
- Bethesda’s Ghostwire: Tokyo (2021)
- Oddworld: Soulstorm;
- Kena: Bridge of Spirits;
- Sackboy: A Big Adventure;
- Spider-Man: Miles Morales (2021)
- Ratchet & Clank: Rift Apart;
- Horizon 2: Forbidden West — эксклюзив (2021)
- GTA 5: расширенная версия — эксклюзив (2021).