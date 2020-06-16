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Sony назвала два самых важных эксклюзива для PlayStation 5

Компания Sony, разработчик игровой консоли PlayStation 5, уверяет, что эксклюзивный игры Horizon: Forbidden West и Spiderman: Miles Morales будут ключевыми для демонстрации возможностей системы.

Из 28 представленных 9 июня игр для PlayStation 5 девять были из собственных студий Sony, что означает, что в них можно будет поиграть только на PS5. Еще 14 были известны как временные эксклюзивы, что означает, что они сначала будут доступны на PS5, а позже могут появиться на ПК.

Исполнительный вице-президент Sony Interactive Entertainment по развитию бизнеса в Европе Саймон Раттер заявил, что для Sony эксклюзивные игры “чрезвычайно важны”.

— PlayStation 5 может полагаться на студийную сеть, которая действительно может похвастаться инновациями, которые мы пытаемся внедрить… когда выходят такие мощные экслюзивы как Marvel Spider-Man или Horizon, они являются важными играми, в которые люди хотят играть, — сказал он.

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Horizon: Forbidden West и Spiderman: Miles Morales

Horizon: Forbidden West разработана компанией Guerrilla Games на движке Decima.

В новой игре Элой возвращается как главный герой, направляясь в бывшую западную часть США. Здесь есть новые угрозы, новые машины и новые земли для исследования.

Spiderman: Miles Morales выглядит потрясающе, хотя, кажется, в ней используется предыдущий игровой движок. В игре главным персонажем вместо Питера Паркера станет Майлз Моралес.

Список анонсов игр на PlayStation 5

  • Gran Turismo 7 с поддержкой VR (2020)
  • Ремейк Demon’s Souls (2021)
  • NBA 2K21 (2020)
  • Project Athia;
  • Stray (2021)
  • Goodbye Volcano High;
  • Jett: The Far Shore (2020)
  • Pragmata;
  • Solar Ash;
  • Destruction AllStars;
  • Resident Evil 8: Village (2021)
  • Bugsnax;
  • Little Devil Inside;
  • Deathloop;
  • Astro’s Playroom;
  • Hitman 3;
  • Deathloop от Arkane Studios;
  • GodFall (2020)
  • Returnal;
  • Bethesda’s Ghostwire: Tokyo (2021)
  • Oddworld: Soulstorm;
  • Kena: Bridge of Spirits;
  • Sackboy: A Big Adventure;
  • Spider-Man: Miles Morales (2021)
  • Ratchet & Clank: Rift Apart;
  • Horizon 2: Forbidden West — эксклюзив (2021)
  • GTA 5: расширенная версия — эксклюзив (2021).

Источник: The Guardian

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