Компания Sony, разработчик игровой консоли PlayStation 5, уверяет, что эксклюзивный игры Horizon: Forbidden West и Spiderman: Miles Morales будут ключевыми для демонстрации возможностей системы.

Из 28 представленных 9 июня игр для PlayStation 5 девять были из собственных студий Sony, что означает, что в них можно будет поиграть только на PS5. Еще 14 были известны как временные эксклюзивы, что означает, что они сначала будут доступны на PS5, а позже могут появиться на ПК.

Исполнительный вице-президент Sony Interactive Entertainment по развитию бизнеса в Европе Саймон Раттер заявил, что для Sony эксклюзивные игры “чрезвычайно важны”.

— PlayStation 5 может полагаться на студийную сеть, которая действительно может похвастаться инновациями, которые мы пытаемся внедрить… когда выходят такие мощные экслюзивы как Marvel Spider-Man или Horizon, они являются важными играми, в которые люди хотят играть, — сказал он.

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Horizon: Forbidden West и Spiderman: Miles Morales

Horizon: Forbidden West разработана компанией Guerrilla Games на движке Decima.

В новой игре Элой возвращается как главный герой, направляясь в бывшую западную часть США. Здесь есть новые угрозы, новые машины и новые земли для исследования.

Spiderman: Miles Morales выглядит потрясающе, хотя, кажется, в ней используется предыдущий игровой движок. В игре главным персонажем вместо Питера Паркера станет Майлз Моралес.

Список анонсов игр на PlayStation 5