Карантин заставил украинцев обратить внимание на отечественные курорты, среди которых село Грибовка Одесской области.

Факты ICTV подготовили материал о том, где отдохнуть в Грибовке 2020 и что посмотреть.

Грибовка 2020 — цены на жилье

Туристы могут остановиться в Грибовке в комфортных и современных гостиницах. Стоимость стандартного номера в таком объекте размещения — 850 грн в сутки.

За такие деньги украинцев ждет небольшая комната с двуспальной кроватью, телевизором, собственной ванной комнатой и туалетом.

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За большой и просторный номер с двуспальной кроватью, отдельной комнатой для детей и видом на море придется заплатить от 1 900 грн в сутки.

Грибовка 2020 — развлечения

Среди главных развлечений Грибовки — большой и чистый пляж, где туристы смогут поплавать в море и отдохнуть на солнце.

А те, кому станет грустно, могут посетить музей виноделия и посмотреть на выращивание винограда и изготовление элитных вин на всех этапах.

Отдых в Украине 2020

Украина богата туристически привлекательными природными объектами и памятниками архитектуры, которые украинцы могут посетить во время отпуска летом 2020.

Так, ценители активного отдыха могут поехать в Карпаты, а морского — посетить пляжи Одесской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, почти каждый город страны имеет богатую историю, интересную архитектуру и атмосферные заведения.