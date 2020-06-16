Виртуальные соревнования завоевывают мир. Как пандемия повлияла на киберспорт

В польском городе Катовице на спортивной арене проходит международный чемпионат по компьютерной игре Counter-Strike.

И хотя в этом году чемпионат из-за коронавируса приходится проводить при пустых трибунах — размах события впечатляет.

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Пандемия коронавируса дала новый толчок киберспорту. Футбол, хоккей или баскетбол теряли деньги — так матчи не проводили.

Зато соревнования киберспортсменов вообще не отменялись, они проводились онлайн. Во время карантина просмотры соревнований в интернете выросли вдвое.

В онлайн-соревнованиях даже встретились футболисты украинской и польской сборных. Потому что их реальный матч на стадионе отменили из-за карантина.

Футболисты провели две онлайн-встречи. За Украину играли Евгений Коноплянка и Александр Зинченко. Наши победили со счетом 8:6.

Каждая видеоигра — это отдельная дисциплина со своими правилами. Турниры организуют разработчики игр, онлайн-платформы или спонсоры. В игры играют сотни миллионов, еще столько же наблюдают за этим. Поэтому деньги от рекламы текут рекой.

Призовые фонды на ежегодном международном турнире одной из игр-стратегий составляют более $30 млн.

Каждая киберкоманда пытается быть чемпионом сразу в нескольких дисциплинах. Это так как киевское Динамо, например, имело не только футбольный клуб, но и хоккейный или шахматный.

В сложность профессии трудно поверить пока не проверишь ее на себе. Утро в виртуальных атлетов обязательно начинается из спорта.

Много внимания спортсмены уделяют и психологической подготовке. Каждая команда имеет в штате психолога.

Скорость реакции в киберспортсменов просто поражает. В среднем они кликают мышкой 300 раз в минуту. Хотя рекорд в три раза больше — 15 кликов в секунду.

Психолог Игорь Костицын говорит, что хотя киберспортсмены и проводят много времени за компьютером — у них есть четкий график. Постоянные тренировки и игра истощают, поэтому большинство из игроков уходят на пенсию уже после 30 лет.

Киберспорт — это не только профессия для игроков. Эта отрасль открывает еще и ряд других вакансий. Во многих странах открываются даже институты из виртуального спорта.

С сентября кафедра киберспорта должна заработать и в Украине. Ее планируют открыть в Киевском институте физкультуры.

Украинская компания WePlay! Esports организовала благотворительный турнир по киберспорту. За 7 дней они собрали почти $190 тыс., которые будут направлены на борьбу с коронавирусом в мире.

Весь призовой фонд участники отдадут мировым благотворительным организациям, которые собирают средства на разработку вакцины от Covid-19. А также на помощь странам, пострадавшим от недуга больше всего.

Кроме того, компания, которая организовывала турнир за 3 млн грн. закупила аппараты искусственной вентиляции легких. Вскоре их передадут в больницы Хмельницкого, Кропивницкого и Киева.