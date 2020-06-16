День отца 2020 - идеи подарков

День отца в Украине ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. В 2020 году праздник пап выпадает на 21 июня.

Существует немало вариантов, как поздравить папу с Днем отца, чтобы сделать приятно и оставить хорошее воспоминание.

Известный английский писатель Герберт Велз сказал: Один отец научит лучше, чем сто учителей.

Подарки на День отца обязательно нужно выбирать с душой, чтобы выразить всю благодарность и любовь к своему папе.

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Факты ICTV публикуют подборку лучших идей, как поздравить папу с Днем отца 2020.

День с папой

Один из лучших вариантов – предложить папе провести день за общим занятием. Это может быть утренний поход в лес за грибами, рыбалка за городом или же вечерний велопробег.

Прекрасная возможность вспомнить, чем вы занимались в детстве, ведь с годами возможностей проводить время вместе становится меньше. День с папой обязательно станет не только хорошим воспоминанием, но и отдыхом для души.

Поздравление на расстоянии

Если карантин разделил вас с семьей, поздравить папу с его днем можно ярким видео. Найдите ваши совместные фото с детства и создайте коллаж с музыкой.

Или же попробуйте договориться со всеми родственниками и друзьями семьи и создайте совместное видеопоздравление, где каждый сможет сказать, за что любит папу. Такое видео станет приятным сюрпризом, который можно будет пересматривать снова и снова.

Подарок мечты

Обратитесь к интересам и хобби своего отца: возможно, он играет на гитаре, любит читать историческую литературу или в любое время дня и года готов поехать на рыбалку?

Такие презенты всегда будут напоминать о вас, когда папа захочет заняться любимым делом, и это обязательно сблизит вас еще больше. Существует множество идей подарков папе на День отца, главное знать, что ему точно понравится и пригодится в использовании.

Вечеринка-сюрприз

Если заранее подговорить всю семью сделать папе сюрприз – это точно запомнится надолго. Так сложилось, что День матери является более популярным праздником в Украине, поэтому папа может даже не догадываться, что сегодня его день, когда вся семья дружно поздравит его.

Съездите на отдых за город, посетите экскурсию или парк развлечений – отталкивайтесь от того, что было бы интересно именно вашему папе.

Вспомнить все

Быть отцом – это сложнее, чем кажется. Во многих украинских семьях именно отец отвечает за воспитание детей, учит читать и ходить, устраивает прогулки, учит кататься на велосипеде.

Поэтому вспомнить все приятные моменты, связанные с вашим детством, тем более в большом семейном кругу, будет действительно хорошим подарком и прекрасной возможностью еще раз поблагодарить за доброту и заботу.