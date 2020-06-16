16 июня отмечают Международный день африканского ребенка (День защиты детей Африки), который учредила Организация африканского единства. Праздник призван привлечь внимание международных организаций и политиков к проблемам, с которыми приходится сталкиваться детям в Африке.

Дату проведения выбрали не случайно. В этот день в 1976 году в Южно-Африканской Республике тысячи детей вышли на протест с требованием повысить качество образования, также они отстаивали право на обучение на родном языке.

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Тогда силы правительственной охраны расстреляли сотни детей. Во время протестов с 16 июня 1976 по 28 февраля 1977 года погибли 575 человек и около 6 тыс. были арестованы.

По церковному календарю верующие чтят память священномученика Лукиллиана.

Именины: Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел.

Что нельзя делать 16 июня:

Если вам приснится сон с 15 на 16 июня, то не рассказывайте о нем никому.

Также не стоит заключать любые сделки.

Народные приметы на 16 июня:

Если весь день будет дождь, то ждите много грибов.

Если заметите много росы утром, то это к хорошему урожаю конопли и льна.

Присмотритесь к своей собаке, если она плохо ест или спит, то это к дождю.

Если в этот день будет гроза, то с уборкой сена возникнут проблемы.

Праздники в июне

В июне в Украине 14 праздников, два их которых – государственные. Ранее уже была Тройца 7 июня.

А 28 июня в Украине отмечают День Конституции. Праздник приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится и на понедельник, 29 июня.

Подробный календарь праздников в июне — смотрите в материале Фактов ICTV.