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Факты / Lifestyle

Какой сегодня, 16 июня, лунный день

Во вторник, 16 июня, Луна пребывает в знаке Овен. Это 25 лунный день.

Удачное время, чтобы проявлять активность. Однако астрологи рекомендуют не начинать ничего нового. Необходимо делать все неторопливо.

В 25 лунный день спокойствие и тишина помогут обрести внутреннюю гармонию.

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Время эмоционального и физического спада. Астрологи рекомендуют заниматься налаженными делами, которые не требуют особенных усилий.

16 июня хорошо заниматься домашними делами. Чтобы в дальнейшем избежать конфликтов на работе, рекомендуется найти правильный подход к коллегам.

Что можно делать 16 июня: планировать важные дела.

Что категорически нельзя делать в 25 лунный день: ссориться с коллегами.

Лунный календарь на июнь 2020 года будет нейтральным. Июнь — хороший месяц для отдыха и для завершения начатых дел.

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