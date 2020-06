The Lord of the Rings: Rise to War — новая мобильная игра по мотивам культового романа Властелин колец.

О выходе новой мобильной стратегии сообщила компания WB Games.

По словам разработчиков, в The Lord of the Rings: Rise to War появляется все персонажи из оригинальной культовой трилогии.

Сами действия в игре будут разворачиваться в Третью Эпоху Средиземья, которая началась с победы последнего союза людей и эльфов над Сауроном.

Угасание культуры эльфов и медленное восстановление власти Саурона — главные характеристики этой эпохи. А закончилась она отъездом Фродо и Бильбо в Валинор.

Когда выйдет игра The Lord of the Rings: Rise to War еще неизвестно. Также разработчики не указали для каких именно мобильных платформ новая стратегия будет работать.

We are pleased to announce our collaboration with NetEase, Inc. on the mobile game development of The Lord of the Rings: Rise to War. Set in the Third Age of Middle-earth, this latest mobile strategy game will feature iconic characters and locations from the original trilogy. pic.twitter.com/2cwlnmiFtL — WB Games (@wbgames) June 15, 2020

