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По мотивам Властелина колец выйдет мобильная игра

The Lord of the Rings: Rise to War — новая мобильная игра по мотивам культового романа Властелин колец.

О выходе новой мобильной стратегии сообщила компания WB Games.

По словам разработчиков, в The Lord of the Rings: Rise to War появляется все персонажи из оригинальной культовой трилогии.

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Сами действия в игре будут разворачиваться в Третью Эпоху Средиземья, которая началась с победы последнего союза людей и эльфов над Сауроном.

Угасание культуры эльфов и медленное восстановление власти Саурона — главные характеристики этой эпохи. А закончилась она отъездом Фродо и Бильбо в Валинор.

Когда выйдет игра The Lord of the Rings: Rise to War еще неизвестно. Также разработчики не указали для каких именно мобильных платформ новая стратегия будет работать.

Магазин игр Epic Games Store открыл бесплатный доступ для скачивания игры ARK: Survival Evolved. Акция будет действовать до 18 июня.

ARK: Survival Evolved вышла в 2015 году и сразу заняла одно из первых мест в своем жанре. Симулятор многопользовательский, сама же игра ведется от первого лица. Главная цель — выжить на острове, где также есть много других существ.

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