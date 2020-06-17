День ангела Игоря — поздравления в СМС

День ангела Игоря празднуют 18 июня.

Это имя имеет скандинавское происхождение и означает воинство и сила.

Игори с детства отличаются большим желанием работать и самостоятельностью. Также для них важно мнение родителей, а работа в течение всей жизни является одной из главных ценностей.

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Игори обычно имееют лидерские качества, с помощью которых собирают вокруг себя много друзей. Однако они являются несколько закрытыми людьми и больше слушают, а не говорят.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления ко Дню ангела Игоря.

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С Днем ангела тебя, Игорь!

С праздником хорошим,

О своих именинах не забывай,

А я от себя тебе пожелаю.

Чистого неба, солнечных дней,

Добрых людей и достатка всегда.

Веры, надежды и удачи тебе,

Юности пламя пусть не гаснет в крови!

***

С именинами, Игорь!

Поздравляем тебя очень,

И пожелать хотим тебе друг,

Чтобы ты был здоров и счастлив,

Любимый и смелый.

Все проблемы преодолевал,

А твой ангел-хранитель тебя оберегал.

***

Желаю Игорю я удачи,

Желаю самым успешным быть,

И все, что в жизни важно,

Тебе удалось свершить.

Желаю успеха во всем,

Пусть тебе улыбается удача,

И море счастья в придачу,

Тебе в жизни перепадет.

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Игорь, с праздником тебя! Ты достоин счастья и достатка. От души тебе желаем процветания и чудес. Пусть во всем будет видимый прогресс!

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С Днем ангела, Игорь! Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда тебя оберегал и защищал от неудач.

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Игорь, хочу поздравить с праздником! Желаю счастья в жизни, удачи и исполнения желаний! Никогда не отступай, больших свершений!

Выходные в июне 2020

Выходные в июне будут продолжительными. На этот месяц приходятся два праздника — церковный праздник (Троица) и государственный праздник (День Конституции).

Праздник Троицы отмечали 7 июня, а дополнительный выходной для украинцев был 8 июня.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня, поэтому еще один выходной день будет 29 июня.

Всего в июне 2020 года украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать — 20.