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Факты / Lifestyle

День ангела Игоря — поздравления в СМС

День ангела Игоря празднуют 18 июня.

Это имя имеет скандинавское происхождение и означает воинство и сила.

Игори с детства отличаются большим желанием работать и самостоятельностью. Также для них важно мнение родителей, а работа в течение всей жизни является одной из главных ценностей.

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Игори обычно имееют лидерские качества, с помощью которых собирают вокруг себя много друзей. Однако они являются несколько закрытыми людьми и больше слушают, а не говорят.

Факты ICTV собрали лучшие поздравления ко Дню ангела Игоря.

***

С Днем ангела тебя, Игорь!
С праздником хорошим,
О своих именинах не забывай,
А я от себя тебе пожелаю.
Чистого неба, солнечных дней,
Добрых людей и достатка всегда.
Веры, надежды и удачи тебе,
Юности пламя пусть не гаснет в крови!

***

С именинами, Игорь!
Поздравляем тебя очень,
И пожелать хотим тебе друг,
Чтобы ты был здоров и счастлив,
Любимый и смелый.
Все проблемы преодолевал,
А твой ангел-хранитель тебя оберегал.

***

Желаю Игорю я удачи,
Желаю самым успешным быть,
И все, что в жизни важно,
Тебе удалось свершить.
Желаю успеха во всем,
Пусть тебе улыбается удача,
И море счастья в придачу,
Тебе в жизни перепадет.

***

Игорь, с праздником тебя! Ты достоин счастья и достатка. От души тебе желаем процветания и чудес. Пусть во всем будет видимый прогресс!

***

С Днем ангела, Игорь! Желаю тебе, чтобы твой ангел-хранитель всегда тебя оберегал и защищал от неудач.

***

Игорь, хочу поздравить с праздником! Желаю счастья в жизни, удачи и исполнения желаний! Никогда не отступай, больших свершений!

Выходные в июне 2020

Выходные в июне будут продолжительными. На этот месяц приходятся два праздника — церковный праздник (Троица) и государственный праздник (День Конституции).

Праздник Троицы отмечали 7 июня, а дополнительный выходной для украинцев был 8 июня.

День Конституции Украины ежегодно отмечается 28 июня, поэтому еще один выходной день будет 29 июня.

Всего в июне 2020 года украинцы будут отдыхать 10 дней, а работать — 20.

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