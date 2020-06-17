Пластические операции: женщины массово начали изменять форму глаза

В Великобритании женщины массово стали обращаться в косметологические клиники, чтобы сделать операцию по изменению формы глаза.

Британок привлекает косая форма глаз — так называемые лисьи глаза.

После ослабления карантина в стране, количество записей на сеанс увеличилось в 15 раз.

По словам основателя лондонского салона SAS Aesthetics Махси Салеки, женщины хотят сделать себе подобную форму, как у супермодели Беллы Хадид или Кендалл Дженнер.

— Услуга востребована среди женщин всех возрастов. За ней обращаются как молодые девушки и блогеры из Instagram, так и пожилые женщины, которые ищут бюджетный способ поднять веки, которые опустились со временем, — отметила она.

Такая процедура обойдется в 500 фунтов стерлингов ($628).

Читайте: Руки нужно отрывать: Макс Михайлюк о пластических операциях девушек

Сама операция занимает около 30 минут. Специалист поднимает с помощью растворимой нити брови и внешние уголки глаз.

Пластика у участницы Холостяка

Недавно победительница проекта Холостяк Даша Ульянова рассказала, шо увеличивала губы, но больше никаких пластических операций не делала.

Однако она поддерживает девушек, которые хотят что-то в себе изменить с помощью пластической хирургии.